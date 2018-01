Svækket dollar koster de danske C25-selskaber 12 mia. kroner

Den amerikanske dollar er blevet svag i koderne, og det gør ondt på de danske virksomheder. Samlet set kommer den svækkede dollar til at koste selskaberne i det danske C-25 indeks 12 mia. kr. i indtjening. Det skyldes, at de varer, som de sælger i USA, bliver mindre værd i danske kroner.

Det viser beregninger fra Sydbank. De kommer på baggrund af, at dollaren torsdag tog et dyk og for første gang i tre år kostede en dollar under seks kroner. I begyndelsen af 2017 kostede en dollar over syv kroner.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er ikke i tvivl om, at den svækkede dollar bliver det helt store tema, når de store danske C-25 selskaber i løbet af de kommende uger aflægger årsregnskab for 2017.

»Dollaren kommer til at koste gevaldigt med indtjening i de danske virksomheder, og det tager toppen af det kurspotentiale, der ellers ville være. Vi taler omkring ti pct. af virksomhedernes indtjening. Det er noget, som kan mærkes,« siger Jacob Pedersen.

»Det vil vi se en effekt af i de årsregnskaber, der kommer. Men hele effekten kommer ikke der. En del af den svagere dollar har man afhjulpet med terminskontrakter, men de begynder at udløbe. Vi får en negativ påvirkning af indtjeningen på fem til seks pct. i årsregnskaberne, og resten af effekten kommer resten af året,« sige Jacob Pedersen.

Fordele og ulemper

I analysen fra Sydbank kan man se, at Genmab og Bavarian er de to danske selskaber, der har den største andel af omsætningen i dollar. I alt syv af de danske C25-selskaber har mere end 40 pct. af omsætningen i dollar.

Jacob Pedersen fremhæver, at de selskaber, som omsætter mest i dollar, ikke nødvendigvis er dem, som bliver hårdest ramt. Det afhænger blandt andet af, hvor stor en andel af den enkelte virksomheds omsætning, der bliver produceret i USA.

Når man ser på dansk økonomi som helhed fremhæver økonomerne, at den svagere dollar ikke får den helt store betydning. Svækkelsen af dollaren har været med til at give en højere effektiv kronekurs. Den effektive kronekurs er en sammenvejningen af valutakursen i forhold til de lande, som vi handler med.

Med en stærkere kronekurs er de danske virksomheders konkurrenceevne blevet dårligere, og det går ud over eksporten. Sydbank mener, at over nogle år har det kostet 30.000 arbejdspladser i Danmark, men det kommer midt i et opsving, og det har primært været med til at tage presset af arbejdsmarkedet.

»Helt overordnet kan man lave den opdeling, at danske virksomheder, der skal sælge deres produkter på markeder med konkurrenter fra USA og andre lande, hvis valutaer følger dollaren, får modvind af den svagere dollarkurs. Derimod har danske virksomheder, der køber ind i USA eller andre lande hvis valutaer følger dollaren, medvind af den svagere dollarkurs. Herunder virksomheder, der køber mange råvarer, der afregnes i dollar,« siger cheføkonom i Sydbank Jacob Graven.

Samme melding lyder fra cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen.

»Den svækkede dollar kommer ikke til at ryste det makroøkonomiske fundament i Danmark. Vi har stadig et opsving og solidt overskud på betalingsbalancen. Den stærkere effektive kronekurs betyder samtidig, at det bliver billigere for danskerne at købe varer fra udlandet og inflationen bliver lavere, end den ellers ville have været. Det vil gøre, at danskerne får mere købekraft,« siger Helge J. Pedersen, der fremhæver at de billigere varer naturligt kun gælder for produkter fra landene uden for euroen.

Positiv baggrund

Både Nordea, Sydbank og Dansk Industri, DI, understreger, at den svagere dollar kommer på baggrund af en positiv historie. Der er kommet mere gang i den europæiske økonomi, og det er med til at styrke euroen over for dollaren. For de danske virksomheder giver det ligeledes det plus, at deres afsætningsmuligheder til markederne i Europa bliver bedre.

Det vil styrke vores eksport og derved dansk økonomi. Hvordan forholdet mellem dollaren og euroen fremover udvikler sig, afhænger meget af, hvordan den amerikanske præsident Donald Trumps (R) skattelettelser påvirker væksten i den amerikanske økonomi, og hvordan Den Amerikanske Centralbank, FED, efterfølgende reagere på det, påpeger chefanalytiker i DI, Allan Sørensen.

For Den Europæiske Centralbank, ECB, er det et problem, at en faldende dollar gør det endnu sværere at få inflationen op i euroland. Torsdag holdt ECB rentemøde, og på det efterfølgende pressemøde blev ECB-chef Mario Draghi spurgt, om vi er på vej mod en valutakrig mellem euroland og USA. Hertil svarede Draghi, at ECB ikke har valutaen som mål, men den er vigtig for vækst og prisstabilitet.

»Spørgsmålet er om det har betydning for inflationen, for det er den vi styrer efter, men det er for tidligt at sige endnu,« siger Mario Draghi, der betonede, at på det seneste møde i Den Internationale Valutafond, IMF, blev man enig om, at valutakursen ikke skal bruges til at konkurrere mod hinanden. Efter den bløde melding fra Draghi blev dollaren svækket yderligere over for euroen.