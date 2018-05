Storinvestorer vil have Mærsk til at skifte kurs.

God morgen.

På den første regnvejrsmorgen i flere uger skal vi forbi Mærsks nye strategi, som investorer mener, at virksomheden bør rulle tilbage. Mærsk bør i stedet koncentrere sig om at få styr på kerneforretningen, lyder det fra en porteføljeforvalter. Vi kigger også indenfor i hos gør-det-selv-kæden Silvan, som har tabt markedsandele i et voksende marked. Det har topchef Jesper Lien sat sig for at lave om på og varsler storstilet comeback. Og mens vi nyder morgenkaffen og nyhederne, så kan det lille danske kaffefirma Real Coffee fortælle om stor vækst, efter at det er begyndte at sælge sin økologiske kaffekapsler på britiske Amazon.

1

Blandt de største investorer er der skepsis over for Mærsks nye strategiske retning. Tvivlen går på, om Mærsk er klar til en stor strategisk omlægning, når der ikke er styr på kerneforretningen.

Det skriver dagbladet Børsen.

Investorerne hæfter sig ved, at kvartalsregnskabet i sidste uge viste, at omkostningerne pr. fragtet container steg med 8,6 pct., og at Mærsk nu vokser mindre end markedet generelt.

»(...).de kan ikke beskytte sig mod et cyberangreb, og de kan ikke få deres skibe til at sejle til tiden. Så hvorfor skal de så påtage sig en mere kompliceret opgave?(..) Det, tror jeg, markedet har svært ved at forstå,« siger Karsen Lund Søndermølle, porteføljeforvalter i Bankinvest.

Han mener, at Mærsk bør rulle sin nye strategi tilbage og i stedet konkurrere på, at være den mest effektive havneoperatør og det mest omkostningseffektive rederi.

2

Silvan vil efter flere år med stilstand og knas i pengemaskinen jagte vækst og generobre brandet som det byggemarked, gør-det-selv-folket handler i. Det sker med den nye ejer, kapitalfonden Aurelius, i ryggen.

De præcise vækstambitioner for kæden holder topchef Jesper Lien for sig selv, men han fortæller til webmediet Finans, at Silvan ikke kun skal vokse med markedet, men også skal generobre markedsandele.

Silvan har den seneste årrække, hvor omsætningen ifølge Jesper Lien har ligget på omkring 1,6 mia. kr. som nu, mistet markedsandele til store konkurrenter som Jem & Fix og Bauhaus. Konkurrenterne er vokset i et stigende marked, mens Silvan har stået i stampe.

Dog er der ifølge Jesper Lien begyndt at komme fart på væksten, og omsætningen vil allerede tage et nøk opad i 2018, vurderer han.

3

I Berlingske Business kan vi i dag fortælle, at danske Real Coffee har oplevet stor vækst, efter at det er begyndte at sælge sine økologiske kaffekapsler på britiske Amazon. Succesen har været så stor, at Amazon har tilbudt at købe Real Coffee produkter og sælge dem selv direkte.

»Jeg ser Amazon som en kæmpemulighed for at vokse for et lille firma som vores. Vi er vokset mindst 15 procent hver måned, så på et år er salget via Amazon blevet større end eksempelvis salget i Sverige og Norge, som vi har arbejdet på i fire år,« siger direktør og ejer af danske Real Coffee Lars Mansfeld-Giese.

For kaffedirektøren handler det om at være dér, hvor kunderne er, og han deler ikke den frygt, som flere danske topchefer har om Amazons varslede ankomst i Danmark i år, som Berlingske beskrev i sidste uge.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har hjulpet Berlingske med at udpege de vigtigste begivenheder på markederne i dag.

En spændende uge starter stille og roligt ud, hvor både det amerikanske- og engelske aktiemarked holder lukket i dag. Med de store markeder lukket, kan vi formentlig se frem til en mere stille dag, og investorernes fokus vil bl.a. være rettet mod den politiske situation i Spanien, hvor seneste politiske modvind til Rajoy ramte særligt spanske aktier i fredags.

I fravær af vigtige nøgletal i dagens løb, vil det være relevant at følge ECB’s Villroy tale her til morgen i Paris. Det skal ses i lyset af sidste uges referat fra ECB, som ovenpå de svagere nøgletal i starten af året fra Europa, blev tolket til den bløde side af markederne.

På den politiske front mødes EU’s udenrigsministre i dag i Bruxelles for a diskutere udviklingen i Nordkorea samt atomaftalen med Iran. EU står indtil videre fast på at holde sin del af atomaftalen med Iran på trods af at USA har trukket sig, og det bliver derfor interessant at følge det politiske spil, hvor USA’s midlertidige undtagelse af EU fra toldsatserne på stål og aluminium udløber senere på ugen.

På det danske aktiemarked vil der i dag være fokus på Genmab efter weekendens meddelelse om, at biotekvirksomheden indstiller et forsøg med kræftmidlet Darzalez i kombination med midlet Tecentriq, som behandling for ikke-småcellet lungekræft. Det vil ifølge aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen sætte aktiekursen under pres mandag, siger han til Jyllands-Posten.

Også den politiske udvikling i Italien vil formentlig sætte sig spor på finansmarkederne. Giuseppe Conte, der var udpeget til at blive Italiens næste premierminister, opgav i aftes at danne regering. Det skete efter et møde med præsident Sergio Mattarella. Der var allerede inden mødet uenighed mellem Conte og præsidenten om Contes finansministerkandidat, Paolo Savona. Savona er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland. Præsidenten sagde søndag aften, at Italien ikke kan have en finansminister, der vil ud af euroen, fordi det vil udløse alarm på finansmarkederne.