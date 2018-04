Stadig flere ældre myldrer ind på direktionsgangen

København. Selv om vi lever i en digital tid med forandringer, foretrækker flere og flere bestyrelser at lade arbejdspladsen anføre af erfarne folk tæt på pensionsalderen.

Det skriver Finans.

Tal fra Danmarks Statistik viser således, at antallet af topledere over 60 år er vokset med 21,8 procent fra 2011 til 2016.

At danskere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en højere alder end tidligere er langtfra hele forklaringen.

Antallet af beskæftigede over 60 år er kun steget med 19,9 procent i perioden, imens det totale antal af topledere stort set er uforandret og altså ikke kaster lys på udviklingen i sig selv.

Derfor må der også være noget andet på spil, mener Per Nikolaj Bukh, professor i ledelse og organisation på Aalborg Universitet.

- Tilsyneladende er de ældres lederkompetencer mere efterspurgte. Måske fordi vi oven på finanskrisen har genopdaget den konservative dyd, siger han og tilføjer:

- For der er jo en masse facetter omkring ledelse, hvor vi bliver stærkere med erfaringen.

Professoren er overrasket over udviklingen og understreger derfor over for Finans, at der er tale om et skøn fra hans side.

Ledernes Hovedorganisation, der repræsenterer 105.000 ledere, har heller ikke analyseret udviklingen.

- Men det kunne da være, at vi skulle til at gøre det. For et eller andet sted afspejler det måske en trend, om at topledere bliver længere i stillingen. Det er dog blot et gæt, siger Bjarne Henning Jensen, ledelsesrådgiver i organisationen til Finans.

