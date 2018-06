Solrig maj sendte detailsalget opad

Den solrige maj sendte danskerne i butikkerne. Det kan ses i tallene for detailsalget, som Danmarks Statistik har offentliggjort.

Det viser en stigning på 0,9 procent fra april til maj.

»Det er tredje måned i træk med stigende detailsalg, og det bringer detailhandlen op på det højeste niveau siden 2011. Specielt handlen i discountforretningerne og på apotekerne steg markant,« skriver Danmarks Statistik.

Sammenlignet med maj 2017 er detailsalget ifølge Danmarks Statistik steget med 3,9 procent.

Dagens tal bringer forsigtig optimisme frem i Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

»Tallene er altid ret volatile, men der er alligevel tale om en af de helt store stigninger her.«

»Man kan helt sikkert ikke udelukke, at vi får en korrektion tilbage i juni. Det varme vejr kan måske have trukket op i maj. Men omvendt kan det også være, at forbrugerne nu omsider lukker lidt mere for købelysten.«

»Forbrugertilliden er netop steget til det højeste niveau siden 2015, så optimismen er i hvert fald stor nok,« skriver cheføkonomen.

Arbejdernes Landsbank noterer sig også, at det gode vejr i maj nok har gjort en forskel. Samtidig er stigningen i salget dog en logisk konsekvens af det opsving, der har præget dansk økonomi i flere.

Længe har det ikke kunnet ses i detailsalget, men nu er der altså tegn på, at danskerne er blevet mindre bange for at svinge dankortet.

»Der er ingen tvivl om, at danskernes økonomi levner plads til et højere forbrug. Vi har i en længere periode været meget forsigtige med at bruge penge, og har haft fokus på at nedbringe gæld.«

»Der er plads til, at vi slækker lidt på forsigtigheden, og der er grundlæggende medvind til privatforbruget fra næsten alle fronter,« skriver Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Signe Roed-Frederiksen.

/ritzau/