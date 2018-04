Socialpædagoger går ikke i konflikt for lærerne

København. Manglen på en aftale om lærernes arbejdstid får ikke socialpædagogerne til at strejke. Det fortæller Benny Andersen, der er forbundsformand for Socialpædagogerne.

Onsdag morgen havde han sammen med andre LO-forbund skrevet under på en aftale med regionerne. Dermed blev LO-gruppen splittet fra FTF og Akademikerne.

- Vi kom sammen, og vi gik sammen i forhold til de krav, som vi har opstillet i solidaritetspagten. På det regionale område har det handlet om løn og sikret spisepausen, siger Benny Andersen.

Spørgsmål: I har sagt en løsning for alle. Er der ikke opstillet to løsninger nu?

- Sådan ser jeg ikke på det. Der er fundet en løsning for alle, der vil være med på det regionale område.

- Man skal huske, at 2. marts vedtog samtlige organisationer et fælles konfliktgrundlag. Det grundlag siger, at vi er klar til at gå i konflikt, hvis vi ikke fik en stigning i realløn.

- Så var der nogle andre knaster.

Spørgsmål: Det må vel så betyde, at lærernes arbejdstid er ikke en konfliktgrund?

- I konfliktgrundlaget samlet set, som er vedtaget i fællesskab, handler det om reallønsfremgang og parallel lønudvikling.

Spørgsmål: Og ikke lærernes arbejdstid?

- Det er en knast. Det er ikke en del af det fælles konfliktgrundlag, som vi vedtog sammen.

Også HK/Kommunals Bodil Otto undgik onsdag morgen at forpligte sig til en aftale om lærernes arbejdstid eller strejke.

- Vi har hele tiden sagt, at vi vil hjælpe lærerne så langt i mål, som vi kan, siger hun.

- Vi har også sagt, at spørgsmålet om akademikernes spisepause skal løses i et eller andet omfang. Vi har kigget på de formuleringer, der er, og vi har haft jurister til at hjælpe til.

/ritzau/