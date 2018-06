Norge har solgt sin ejerandel i SAS - svenskerne kan også være på vej ud

Godmorgen.

Norge har trukket sig ud af SAS, og den svenske stat kan ifølge investeringsøkonom være på vej til at gøre det samme, så luftfartsselskabet ender på danske hænder. Til gengæld er ejerskabet af det ikoniske lampefirma Louis Poulsen på vej ud af landet til et italiensk investeringsfirma, som også ejer luksusbrands som Aston Martin. Dagen er desuden historisk for finanssektoren, da sidste statslån udstedt til en bank under finanskrisen onsdag bliver tilbagebetalt til den danske statskasse.

Norsk salg af ejerandel skyder slutspillet om SAS i gang

Norge har solgt sin ejerandel i luftfartsselskabet SAS på knap 10 procent – svarende til 37,8 millioner aktier, hvilket indbringer den norske statskasse omkring 450 millioner danske kroner. Dermed er slutspillet om SAS skudt i gang, påpeger investeringsøkonom Per Hansen, Nordnet.

»På kort sigt vil Danmark øge sin statsindflydelse. På lidt længere sigt kan en konsolidering af SAS være på vej,« forklarer han.

Den svenske stat har tidligere signaleret, at den er på vej ud af det historiske luftfartssamarbejde, som blev etableret mellem de tre skandinaviske lande i august 1946.

»Det vil kun være naturligt, hvis også den svenske stat inden længe afhænder sine aktier i SAS,« vurderer investeringsøkonomen.

Han påpger, at hverken den norske eller svenske stat deltog, da SAS i efteråret 2017 solgte ud af aktiebeholdningen, mens Danmark sad med ved bordet. Den danske stat har nemlig en helt særlig interesse i at holde fast i SAS, da man har Københavns Lufthavn som sin vigtige allierede og ønsker at bevare København som hub og stor lufthavn.

»De seneste »transaktioner« har kun gjort det mere sandsynligt. Den danske stat vil indirekte få mere »statslig« indflydelse, i og med at Norge nu ikke længere skal tages med på råd,« skriver Per Hansen i en kommentar til salget.

Også Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, fremhæver, at det norske statsexit fra SAS vil gøre luftfartsselskabet mere fleksibelt.

»Der vil være færre interesser, og selskabet vil rent organisatorisk blive hurtigere, mere let til bens og smidige i forhold til at træffe nogle beslutninger og udføre dem relativt hurtigt. Det er vigtigt i SAS' førsog på at konkurrere med de andre flyselskaber,« sagde han tirsdag til Ritzau.

Firmaet bag PH-lampen kommer på italienske hænder

Lampefirmaet bag designklassikere som PH-lampen og Arne Jacobsen-lamper skal sælges til det italienske investeringsselskab Investindustrial til en pris, der formentlig løber op i 1,5 milliard kroner, skriver Berlingske.

Det er den danske kapitalfond Polaris, der efter omkring fire års ejerskab af det 144 år gamle lampefirma Louis Poulsen, nu har valgt at sende bolden videre til italienerne. Den nye ejer skal hjælpe Louis Poulsen, der sidste år omsatte for 800 millioner kroner, til at vokse i udlandet.

Med handlen, som offentliggøres onsdag, kommer ikoniske, danske lampedesign som Koglen, Snowball og Panthella pludselig i familie med en række meget kendte brands som bl.a. bilproducenten Aston Martin og den italienske lampeproducent Flos, som begge ejes af Investindustrial.

»Det er en fantastisk ny ejer vi får, som allerede har flere luksusbrands i porteføljen, som har samme karakteristika som os. Vi vil gerne vokse, og de har gjort det før med andre virksomheder, så det er et godt match,« siger Søren Mygind Eskildsen, der er adm. direktør i Louis Poulsen.

Sidste bank tilbagebetaler statsslån efter finanskrisen

Det er en mærkedag for finanssektoren. Næsten 10 år efter finanskrisen tilbagebetaler Den Jyske Sparekasse som den sidste bank sit statslån tilbage – et lån på 341 millioner kroner, som koster 375 millioner kroner at komme ud af, fordi det skal indfris til kurs 110. Det skriver Finans.

»Det er en milepæl. Der er tale om lån fra bankpakke 2, som blev ydet i foråret 2009 og altså har været i brug i næsten 10 år – noget længere end de fleste havde regnet med,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Finans.

I alt 43 banker tilsluttede sig Bankpakke II, og mere end halvdelen af dem lånte i alt 46 milliarder kroner af skatteyderne. Og Danske Bank stod for langt det største lån. De seneste tre banker, som har indfriet statslånet, er Vestjysk Bank, Danske Andelskassers Bank og altså Den Jyske Sparekasse.

Brexit-regning bliver langt dyrere end ventet

Storbritannien har undervurderet brexit-regningen. Den britiske regering har regnet mindst ti milliarder pund forkert, vurderer et udvalg i det britiske parlament, der har til opgave at holde øje med de offentlige budgetter. Det svarer til 84,5 milliarder kroner, skriver Ritzau Finans.

»De præcise omkostninger for brexit har enorm offentlig interesse. Parlamentet må derfor sørge for at videregive klar og utvetydig information,« siger formand for udvalget Meg Hillier og tilføjer:

»Regeringens snævre estimat for den såkaldte »skilsmisseregning« stemmer ikke overens med vores udregninger. Den (regeringens regning red.) udelader forventede omkostninger i forbindelse med udmeldelsen af EU for mindst ti milliarder pund og fortsætter med at være genstand for mange usikkerheder.«

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Den norske stat har solgt sin ejerandel på 9,88 procent i SAS. Slutspillet om SAS er så småt ved at komme i gang. Den svenske stat har tidligere signaleret, at de ikke er langsigtede ejere i SAS. Den danske stat derimod fastholder sin andel primært for at beskytte de danske økonomiske interesse i Københavns Lufthavn. Prisen per aktie er 12,42 danske kroner og nærmer sig et lavpunkt de seneste år. Starter spekulationerne om SAS’ fremtid hos investorerne?

De asiatiske aktiemarkeder har svært ved at følge de amerikanske stigninger fra tirsdag. Generelt er der tale om let faldende kurser og investorerne er fortsat bekymrede for det/de næste skridt i uoverensstemmelserne mellem især USA og Kina. Den nølende asiatiske udvikling får næppe den afgørende indflydelse på starten i Europa og Danmark, hvor der efter nogle tunge aktiedage, kan være plads til lidt mere optimisme.

Nogle investorer undrer sig over, hvordan en lind strøm af ordrer til Vestas kan være forenelig med en aktie, som fortsat er under pres. Svaret er fortsat, at prisen på vindenergi er under pres, og det presser profitabiliteten. Og det er ikke mindst udviklingen i profitabiliteten, som driver aktiekursen.

Det sker på markederne

Kina er igen den store taber blandt de asiatiske markeder.

Nikkei 225: -0,2 pct.

China Shanghai Composite: -0,5 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,1 pct.

Hongkongs Hang Seng: -0,5 pct.