Skat sagsøgte pensionsselskaber for milliardsvindel - nu svarer de igen

Skat har indtil videre sagsøgt 100 amerikanske pensionsselskaber for milliardsvindel med udbytteskat. Pensionsselskabernes advokat mener, at der er tale om påstande, som ikke er bevist.

»Åbenlyse forkerte påstande« og »fejlagtige og unfair beskyldninger«.

Det er ikke småting, advokaten John Hanamirian anklager Skat for, efter Skat har sagsøgt en række amerikanske pensionsselskaber i sagen om påstået milliardsvindel med udbytteskat. Det skriver dagbladet Børsen.

John Hanamirian repræsenterer en lang række af de 100 amerikanske pensionsselskaber, som Skat indtil videre har stævnet i sagen. Ifølge advokaten har hans klienter ikke svindlet, og han mistænker Skat for at bruge påstanden om svindel som løftestang for at inddrive pengene gennem amerikanske civilsager.

»Den danske skatteminister har sagt, at det er svindel, men man kan ikke bare påstå, noget er svindel, fordi man ikke forstår transaktionerne, og det, mener jeg, er tilfældet her,« siger John Hanamirian.

Søgsmålene er kommet på baggrund af, at 277 amerikanske enkeltmandspensionsselskaber og en håndfuld folk bag dem ifølge Skat uberettiget har fået udbetalt milliarder i refusion for udbytteskat i perioden 2012-2015.

Ifølge Skat er det sket ved hjælp af forfalskede papirer, som viste, at pensionskasserne ejede aktier i Coloplast, A.P Mæller - Mærsk, TDC og en række andre danske børsnoterede virksomheder. Det viser de 100 stævninger, som Børsen har gennemgået.

Papirerne blev udstedt af fem forskellige såkaldte broker custodians, og fire af de fem har forbindelse til den britiske rigmand Sanjay Shah, som er hovedmistænkt i sagen om udbyttesvindel for 12,7 mia. kr. i Skat.

Skatteminister: Søgsmålene er berettigede

Når man får udbetalt udbytte fra en virksomhed i Danmark, skal der normalt betales 27 pct. i udbytteskat. Danmark har dog en dobbeltbeskatningsaftale med bl.a. USA, som gør, at amerikanere kan søge eventuel indeholdt udbytteskat refunderet.

Det er denne mekanisme, som enkeltmandspensionskasserne har gjort brug af.

John Hanamirian ønsker ikke direkte at svare på, om de amerikanske pensionsselskaber fastholder, at de reelt har ejet aktier i de danske selskaber, men han mener, at Skat burde have fået det spørgsmål afgjort ved den danske domstol, inden man indledte en inddrivelsesforretning på baggrund påstande om svindel.

John Hanamirian får dog ikke skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at så tvivl om søgsmålenes berettigelse, for skattemyndighederne har ifølge ministeren ikke stævnet pensionsselskaberne uden grund.

»Det har man gjort, fordi man – i samråd med Kammeradvokaten og en række udenlandske advokater – mener, at der er god grund til at afprøve sagerne. Det altoverskyggende formål er at få så mange af de stjålne udbyttemilliarder tilbage, hvor de hører hjemme, nemlig i den danske statskasse,« skriver Karsten Lauritzen i et mailsvar til Børsen.