Se Business-ugen i billeder

Lars Fruergaard Jørgensen og Jesper Brandgaard. Med et købstilbud på omkring 19 milliarder kroner på det belgiske biotekselskab Ablynx vil Novo styrke sin bløderforretning, der er udfordret på flere fronter. Novo har bare det problem, at det belgiske selskab nægter at mødes med den danske bejler. Nu lægger Novo ekstra pres på sit opkøbsmål ved at offentliggøre en række hidtil hemmeligholdte bud på det belgiske selskab. Foto: Liselotte Sabroe