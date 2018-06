Schweizerne siger »nej tak« til finansrevolution

Medlemmer af »Uafhængige Penge Initiativet«, også kaldet »Vollgeld«, rydder op efter at have spraymalet et slogan på den Schweiziske Nationalbanks facade. Der stod »Kære Schweiziske Nationalbank, husk venligst, hvorfor vi grundlagde dig«. (Arkiv)

Søndag gik schweizerne til stemmeurnerne - og udfaldet kunne have haft omfattende konsekvenser for et af Europas finansielle knudepunkter. En del af gårsdagens afstemning var forslaget om at indføre »Vollgeld«-initiativet, der groft sagt ville betyde, at nationalbanken skulle stå bag alle penge i circulation for at undgå spekulationsbobler, som den, der satte gang finanskrisen.

Initiativet kan forekomme ukontroversielt, men ville i realiteten have betydet, at de schweiziske banker fik betonsko på i et marathonløb med omverdenen. Ikke mindst da det samtidig ville sætte en stopper for kassereserve-systemet, der tillader banker at udstede større udlån, end der er i reserve.

Folkeafstemningen endte dog dog med et overbevisende »nej«, hvilket formanden for den Schweiziske Nationalbank, Thomas Jordan, efterfølgende karakteriserede som »en sejr for den etablerede finansverden«, ifølge Bloomberg. Udfaldet kommer dog ikke bag på forskere.

»Schweizerne er kendt for at være forsigtige mennesker, specielt når det gælder finans,« sagde Michael Hermann, der politolog ved research instituttet Sotomo i Zurich.

Den schweiziske finansrevolution er med andre ord afværget lige foreløbig.

I Carlsbergfondets årsregnskab for 2011 var det en omkostningstigning på cirka syv millioner kroner og en note, der vakte opmærksomhed.

»Denne stigning skyldtes primært udgifter til etablering af pensionssikring i forbindelse med formandsskifte,« lød beskeden, inden fondets nye formand, Flemming Besenbacher, skulle sætte sig til rette i formandsstolen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er Carlsbergfondet? Carlsbergfondet, som bogfører en egenkapital på 35 milliarder kr., kontrollerer bryggeriet Carlsberg Stifteren af bryggeriet, J.C. Jacobsen, testamenterede i sin tid Carlsbergfondet og Carlsberg til Videnskabernes Selskab, en 275 år gammel professorklub med over 500 danske og udenlandske medlemmer Bestyrelsen i Carlsbergfondet udpeges blandt medlemmerne af Videnskabernes Selskab, som også sidder i Carlsbergs bestyrelse. Dette sker efter ønske fra J.C. Jacobsen, som havde stor respekt for videnskaben

År senere måtte han stå skoleret for Erhvervsstyrelsen, på grund af den usædvanlige ordning. Carlsbergfondet havde nemlig indbetalt mere end fire millioner kroner på Besenbachers personlige konto hos pensionsselskabet PFA. Et forhold, som efterfølgende fik Fondsmyndigheden til at bede fondet om en redegørelse, som Berlingske har fået aktindsigt i. Og ifølge en ekspert er ordningen også problematisk:

»Det er ikke i sig selv odiøst, at bestyrelsesformanden får en pensionsordning, men det er odiøst, at bestyrelsesformanden får alle pengene up front,« forklarer aktuar og pensionsrådgiver Søren Andersen fra rådgivningsfirmaet FPension.

Fodbold er mildest talt big business, og det har fået en de helt store e-handelsgiganter til at droppe tjansen som bænkevarmer og kaste sig ind i den britiske Premier League. Torsdag vandt Amazon de eksklusive rettigheder til en af de syv kamppakker, mens de resterende seks gik til tv-udbyderne Sky og British Telecom. Men hammerslaget illustrerer samtidig et skift i sportsunderholdning, skriver The New York Times.

Handlen kan ved første øjekast virke beskeden. 20 kampe ud af 200. Kampene er langt fra de højest profilerede. Alligevel bør det, at Amazon køber de »eksklusive« rettigheder, sætte handlen på landkortet.

Generelt har tech-giganterne, som Facebook og Twitter, satset mere på sport over de senere år - men de digitale giganter har som udgangspunkt holdt sig til streamingrettighederne. Med torsdagens køb gør Amazon dog op med fortiden, og sætter sætter ikke kun kursen mod Danmark - men øjensynligt også mod grønsværen.

De første tyve Premier League kampe vil være tilgængelige for medlemmer af Amazon Prime, og er derfor endnu ikke tilgængelige for danske kunder, ifølge Finans.

Vi runder af hos Elon Musk. Den enigmatiske Tesla-topchef er generelt kendt for at være rig på ideer. Det seneste i rækken er tilsyneladende et nyt krydsfelt, hvor elbilsfabrikanten og Musks rumfartssatsning SpaceX skal slå pjalterne sammen. Næste model Teslas Roadstor kan nemlig komme på markedet med det helst store ekstraudstyr.

»SpaceX option-pakke for den nye Tesla Roadster vil indeholde ~10 små styreraketter arrangeret rundt om bilen,« skrev Musk lørdag på Twitter.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly … — Elon Musk (@elonmusk) 9. juni 2018

Han forsikrede en bruger om, at der efter den nye model »ikke er nogen bedre bil i verdenshistorien, og vi tror ikke, at der kommer til at være det«.

Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Dagen i dag bliver meget stille på nøgletalsfronten. Vil man alligevel følge med i noget, så kan man se efter de japanske maskinordrer, som tidligt i morges overraskede positivt, og signalerer stigende investeringsaktivitet i Japan. Resten af dagen vil ikke byde på nøgletal af betydning, og med nøgletalskalenderen ryddet, er der god mulighed for at politik kan tage scenen i dagens løb.

I løbet af dagen i dag vil weekendens udvikling ved G7 topmødet blive vendt og drejet. Særligt Trumps Tweets efter han forlod topmødet trak overskrifter, og mens det delvist var ventet inden mødet, at det ville blive en retorisk kamp retorisk kamp på handelsområdet, så er det svært at se, at de seneste gnidninger gør noget godt for forholdet mellem USA og resten G7 landene. Vi ser dog heller ikke seneste udvikling som et retningsskifte eller eskalering. Det er vigtigt at man som investor holder sig for øje, at årsagen til mange af Trumps udtalelser bunder i bl.a. indenrigspolitiske og forhandlingstaktiske hensyn.

Det mest interessante bliver sent i dag, hvor Trump og Kim Jong-Un mødes (kl. 03 dansk tid natten til i morgen). Efter usikre meldinger om hvorvidt mødet skulle blive til noget og med signaler om modvilje fra begge parters side, ser det nu ud til at de to ledere vil stå over for hinanden. Selvom det efterhånden er længe siden at spændingerne mellem USA og Nordkorea for alvor skabte bølgegang på markederne, så vil tirsdagens møde alligevel få en del opmærksomhed fra investorerne.

Efter indledende kursfald mandag morgen i kølvandet af verbale udfald fra USA's præsident, Donald Trump, mod de andre G7-regeringschefer på weekendens møde og tilbagetrækningen af løftet om at underskrive sluterklæringen har de asiatiske aktiemarkeder rettet sig. / ritzau finans /