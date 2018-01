Sådan kan Europa udfordre Kina

Erhvervsmanden Jim Hagemann Snabe får en central rolle på topmødet i Davos, der indledes i Schweiz mandag aften. Han mener, at vi kun kan klare os i kampen mod Kina ved at være hurtigere på innovation og ikke mindst samarbejde på tværs i Europa, hvor vi har mulighed for at rykke hurtigt som mindre lande. Foto: Søren Bidstrup