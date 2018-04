Så mange milliarder kan Bjørn og Bjørn tjene på salg af Norwegian

Norwegian-topchef Bjørn Kjos kan være på vej til at blive en endnu mere velhavende mand, hvis British Airways-ejeren IAG gør alvor af overvejelserne om at købe det norske luftfartsselskab.

Godmorgen

Her er dagens vigtigste erhvervsnyheder, hvor vi især skæver mod det store udland op mod weekenden.

1

Nu skal man ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men Norwegian-chefen Bjørn Kjos og bestyrelsesformand Bjørn H. Kise kan meget vel stå foran en ganske klækkelig gevinst. Årsagen skal findes i gårsdagens nyhed om, at ejeren af British Airways, IAG (International Airlines Group), overvejer at lægge et bud ind på det norske luftfartsselskab. IAG har købt 4,61 procent af aktierne i Norwegien og kigger nu på at foretage et formelt bud.

De to gange Bjørn ejer en ganske pæn portion af Norwegian via deres fælles selskab HBK Holding, så en god del af pengene ved en overtagelse vil falde i deres lommer. I september købte de to herrer blandt andet godt 800.000 aktier for 240 norske kroner stykket og nåede op på en ejerandel på 26,8 procent. Det norske medie Dagens Näringsliv har regnet på, hvad det skulle være værd. Her forlyder det, at IAG kunne tænkes at byde op mod 340 norske kroner per aktie for Norwegian. Det ville i givet fald betyde rundt regnet fire milliarder norske kroner til Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise.

Nu er den norske krone godt nok lidt svagere end den danske, så det ville være 3,1 milliarder i danske kroner. Stadigvæk en net sum.

2

Den tyske bilmastodont VW skiftede sent torsdag aften ud på den allerøverste post i selskabet. Her overtog Herbert Diess depechen fra Matthias Müller. Den nu 64-årige og tidligere topchef Matthias Müller tog det sidste trin op på magtens tinde i september 2015, kort efter at skandalen om svindel med den software, der måler giftig udstødningsgas fra VW's dieselbiler, eksploderede og ramte koncernen hårdt.

Herbert Diess har hidtil været markedsdirektør med ansvar for Volkswagen Passenger Cars, men kom faktisk til VW fra en anden tysk bilkæmpe i 2015. Før det havde havde han nemlig været hos BMW i syv år. Nu får han så det øverste ansvar for 642.300 medarbejdere i et selskab, der sidste år sendte 10,7 millioner køretøjer ud i verden. Her steg omsætningen med 6,2 procent til svimlende 1.719 milliarder kroner.

3

Nyt land, ny branche, ny kolos. Teknologimonsteret Amazon er landet i Danmark. Ifølge Børsen har den amerikanske koncerns datterselskab Amazon Web Services (AWS) indtaget Danmark. Placeringen oppe tæt på skyerne på 18. etage i det ikoniske Codanhus i København er ganske velvalgt. For AWS tilbyder it-infrastruktur og datakraft til virksomheder i form af webtjenester - også kendt som cloud computing.

Det er en kæmpe, der rykker ind. AWS alene er vurderet til at være 160 milliarder dollar værd og blandt kunderne er Spotify, Netflix, Airbnb, Pinterest, General Electric, Europol og CIA. Nu vil AWS altså rykke helt tæt på kunderne i Danmark for at levere dansksproget service og support til de danske virksomheder, der som eksempelvis energivirksomheden Ørsted allerede bruger AWS' cloud-løsninger.

»Danmark er måske et lille land med en forholdsvis lille befolkning, men I er store på innovation. Virksomheder vokser sig simpelthen større langt hurtigere her. Her er en stor villighed til at eksperimentere sig frem, og vi oplever, at meget forskellige brancher gerne vil vokse med os som partner,« lyder det fra Guido Bartels, der er landechef i Danmark for AWS.

Per Hansen, analytiker hos Nordnet, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

3 store amerikanske banker aflægger regnskaber i dag. JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup aflægger deres 1. kvartalsregnskaber, som bliver gode og præget af den positive indflydelse let stigende markeds- og centralbankrenter har på rentemarginalen. Generelt er der udsigt til den bedste amerikanske regnskabssæson i 7 år.

En række regionale centralbankchefer holder tale i dag, og investorerne kan man med fordele holde øje med nye signaler om den fremtidige pengepolitik

Hvad bliver »dagens Donald Trump«? er et tilbagevendende spørgsmål, som investorerne spørger sig selv. De seneste uger har det i høj grad været Donald Trumps udfald, som har været med til at bevæge aktiemarkederne. Kommer han med nye kurspåvirkende handlinger i dag?

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet fredag morgen, hvor Tokyo og en række af de mindre markeder ifølge Ritzau Finans følger Walls Streets positive udvikling, mens de kinesiske markeder generelt ligger med negative fortegn på indeksbasis.