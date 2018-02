Ryanair åbner for danske overenskomster

København. Torsdag mødtes det irske luftfartsselskab Ryanair med Flyvebranchens Personale Union (FPU) i København.

Efter mødet var personalechef i Ryanair Eddie Wilson ikke afvisende overfor at tegne overenskomster i Danmark.

- Hvis vi beslutter at åbne baser i København, vil vi tale med danske fagforeninger om, hvordan en mulig overenskomst kan se ud, siger han til Fagbladet 3F.

Han tilføjer, at siden Ryanair sidst stødte sammen med den danske fagbevægelse var i Arbejdsretten. Og siden da har "landskabet ændret sig".

Ryanair er kendt for sine lave priser og manglende overenskomster for de ansatte.

Ifølge FPU var der tale om et høflighedsvisit torsdag og ikke en forhandling om en potentiel overenskomst.

Ryanair virker dog ifølge FPU's næstformand, Anders Mark Jensen, interesserede i at starte en base op i København. FPU repræsenterer både piloter og kabinepersonale.

Hvis Ryanair er indstillet på en dansk overenskomst, ligger selskabet i tråd med, hvad et flertal forventer, hvis luftfartsselskabet skal have lov at flyve fra Danmark.

Et flertal på 58 procent svarer i en måling fra Voxmeter, at billetten til en dansk base går gennem overenskomster.

Adspurgt om Ryanair skal kunne flyve til og fra danske lufthavne uden at have indgået overenskomster, svarer flertallet nej. 15 procent er i tvivl, mens 27 procent mener, at Ryanair kan flyve fra Danmark uden at tegne overenskomster.

I alt er 1020 repræsentativt udvalgte personer blevet spurgt.

I samme måling svarer hver anden, at de kunne finde på at vælge en billigere Ryanair-billet fra, hvis ikke selskabet tegner overenskomster med sit personale først.

Ti procent er i tvivl, mens 40 procent svarer, at de ikke kunne finde at fravælge en billig Ryanair-billet på grund af manglende overenskomster.

Målingen har fem procentpoints usikkerhed.

/ritzau/