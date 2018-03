Regioner forhandler fortsat nødberedskab trods udsættelse

Varslet storkonflikt for de offentligt ansatte er udskudt to uger. Forhandlinger om nødberedskaber, som træder i kraft i tilfælde af konflikt, fortsætter i regionerne. Scanpix/Morten Stricker/arkiv

København. Mens parterne ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte har fået lidt mere tid at løbe på, før en varslet storkonflikt bryder løs, så fortsætter forhandlinger af nødbemanding på landets sygehuse ufortrødent.

Det siger regionernes topforhandler, Anders Kühnau (A), som er formand for Regionernes Lønnings- og Takst-Nævn.

- Vi er nået rigtig langt i regionerne med at få aftaler om nødberedskab på plads, men det er ikke helt på plads endnu. Så vi fortsætter arbejdet med at få nødberedskabet helt på plads alle steder. Det ændrer udsættelsen ikke ved, siger han.

Nødberedskabet skal sørge for, at ingen patienter lider overlast, hvis konflikten bryder ud. Det skal sikre, at der er personale til at tage sig af akut behandling af for eksempel fødende og kræftpatienter.

Beredskabet forhandles på plads mellem regionerne og de faglige organisationer for blandt andet læger og sygeplejersker. Og det kan altså blive aktuelt, hvis ikke parterne i stat, regioner og kommuner kan blive enige ved forhandlingsbordene.

Fagforeningerne har varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne har varslet lockout fra 10. april. Hvis det kommer så vidt, vil store dele af den offentlige sektor blive lammet.

Blandt andet vil skoler og daginstitutioner lukke, tog vil holde stille, og planlagte operationer og undersøgelser vil blive udsat.

Efter tre dage med forhandlinger i Forligsinstitutionen valgte forligsmand Mette Christensen onsdag aften at udskyde de varslede konflikter i to uger.

Og det er en klog beslutning, mener Anders Kühnau.

- Vi har brug for tid og ro til at finde gode løsninger og til at lande en god aftale, siger han.

Anders Kühnau forventer nu gode og konstruktive forhandlinger, hvor der "fortsat skal høvles nogle store knaster af".

- Men jeg fornemmer, at der er bevægelse i forhandlingerne, og derfor er det rimeligt at forsøge at finde en løsning, inden vi kommer i konflikt.

- Det er de signaler, jeg får fra de andre forhandlinger, ligesom vi i regionerne har flyttet os en del. Også i forhold til økonomi. Så der burde være grundlag for at finde hinanden, siger han.

Det er endnu usikkert, hvornår parterne på det regionale område igen skal mødes i Forligsinstitutionen.

Lørdag fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen med parterne på det kommunale område.

/ritzau/