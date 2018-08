Regeringen: Der er fuld tryk på jobfesten - vi runder en milepæl næste år

Regeringen regner med, at beskæftigelsen vokser med omkring 30.000 personer næste år. Derved fortsætter jobfesten - og vi sætter ny beskæftigelsesrekord. (Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix).

Det er de muntre toner, der kommer frem, netop som finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer regeringens forslag til finansloven for 2019. Der er fortsat gang i jobfesten og stigningen i beskæftigelsen vil fortsætte.

Ved udgangen af 2019 runder vi en milepæl med en beskæftigelse på tre mio. Der har aldrig tidligere været så mange i beskæfitgelse i Danmark. Det er beskæftigelse inklusive danskere på orlov.

Regeringen regner med, at beskæfigelsen stiger med omkring 30.000 personer næste år.

Ser vi på væksten, så regner regeringen med, at den kommer op på 1,8 pct. både i år og til næste år. Det er en lille nedjustering for i år, men samtidig en lille opjustering for næste år.

Kristian Jensen fremhæver, at regeringen vil gøre noget for at øge udbuddet af arbejdskraft og den øgede beskæftigelse breder sig til hele landet.

I en kommentar til tallene mener cheføkonom i den liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen, at regeringens forslag til næste års finansliv er for løs i kanten.

»Regeringens finanslov reducerer presset i økonomien med 0,2 pct. Den såkaldte finanseffekt er således på -0,2 pct. Jeg havde gerne set en betydeligt større negativ finanseffekt ved, at man havde øget arbejdsudbuddet markant via nye reformer. Der er nemlig stigende mangel på arbejdskraft,« siger Mads Lundby Hansen.

Han mener samtidig, at det er forkert, at regeringen prioriterer højere offentlige udgifter i stedet for skattelettelser.

På trods af en lidt svag start i 2018 er opsvinget, der har været i gang siden 2010, fortsat stærkt. Makrostrategi hos SEB, Elizabeth Mathiesen. DEL CITAT

Udsigt til højere løn

Som beskrevet i Berlingske Business mandag, viste svar fra Berlingske Business' økonompanel, at et stort flertal af økonomerne mener, at regeringen skal stramme finansloven for næste år med en såkaldt negativ finanseffekt.

Finanseffekten måler, hvor meget finansloven påvirker væksten. En negativ finanseffekt vil give en lidt mindre økonomisk vækst.

Den svenske bank SEB udsendte onsdag en helt nye analyse af dansk økonomi. Makrostrateg i SEB Elizabeth Mathiesen mener ikke nødvendigvis, at finansloven behøver at bremse væksten i Danmark.

SEB regner - i lighed med regeringen - med, at opsvinget fortsætter helt ind i 2020.

»På trods af en lidt svag start i 2018 er opsvinget, der har været i gang siden 2010, fortsat stærkt. Solid beskæftigelse, indkomst og stærk forbrugertillid understøtter væksten i dansk økonomi,« siger Elizabeth Mathiesen.

»Vi forventer, dette vil fortsætte, og endda med plads til to til tre år med en balanceret vækst over trend frem til 2020. Selv hvis lønstigningerne når op på tre pct., er det ikke en overophedning – hvis vi skal have positiv realløn med inflation på 2 pct., så skal vi se tre pct. som en »normal« lønstigningstakt,« siger Elizabeth Mathiesen.

Den mere præcise prognose for dansk økonomi kommer kl. 13.30, når den økonomiske redegørelse bliver præsenteret af regeringen.