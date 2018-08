Qatar lover at investere 15 mia. dollar i Tyrkiet

Løftet er afgivet under et møde mellem den tyrkiske præsident, Tayyip Erdogan, og emiren i Qatar, Sheikh Tamin bin Hamad Al-Thani. Ifølge Reuters oplyser tyrkiske regeringskilder, at pengene vil tilflyde landets banksektor og finansmarked.

Meldingen har givet den tyrkiske lira yderligere lidt momentum onsdag, hvor den genvinder en smule styrke oven på de seneste ugers markante nedtur.

Ved 17.25-tiden går der 5,96 lira på en dollar mod omkring 6,50 lira tirsdag eftermiddag ved 17-tiden.

For bare godt et par uger siden gik der dog under 5 lira på en dollar, og omkring årsskiftet var prisen på en dollar 3,80 lira.

Svækkelsen af den tyrkiske lira gennem 2018 skyldes blandt andet en høj inflation, en tøvende centralbank og en politisk tvist med USA, der blandt andet går på udleveringen af en amerikansk præst.

Konflikten har betydet forhøjet told på varer fra Tyrkiet importeret til USA, og tyrkerne har svaret igen med at fordoble told på nogle amerikanske produkter - blandt andet tobak, alkohol og biler.

/ritzau/FINANS