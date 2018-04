Professor: Forligsmanden erklærer sammenbrud tirsdag

København. Forligsmanden har opgivet at lave et fælles forslag for stat, regioner og kommuner. Sådan lyder vurderingen fra professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Jeg kan kun tolke det i retningen af, at der ikke er nogen parter, der vil give forligsmanden mulighed for at strikke et løsningsforslag sammen for både stat, regioner og kommuner.

- Og når der ikke er det, så er der kun én ting at gøre for forligsmanden, og det er at erklære forhandlingerne for brudt sammen, og så får vi en storkonflikt, siger Henning Jørgensen.

Mandag aften blev forhandlerne på det statslige område endnu engang sendt hjem fra Forligsinstitutionen uden et resultat.

Forhandlingerne om overenskomsten for 2018 genoptages tirsdag klokken 10.00, hvor parterne fra regioner og kommuner også er indkaldt.

/ritzau/