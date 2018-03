Obligationsudstedelse

I 2014 solgte Lauritz.com obligationer til en samlet værdi af over 300 mio. kr. Lauritz.com har siden indfriet en del af gælden, men skylder stadig omkring 240 mio. kr. Obligationerne har en årlig rente på godt syv pct.

Børsnotering

Lauritz.com blev i juni 2016 noteret på børsen i Stockholm. Noteringen skete efter et tumultarisk forløb, hvor Lauritz.com blev tvunget til at udskyde den og sænke udbudskursen fra 19-21 til 15 svenske kr. pr. aktie. Børsnoteringen tilførte Lauritz.com 46,5 mio. kr.

Salg af lagerejendom

I februar 2018 solgte Lauritz.com en lager­ejendom på Østerbro i København for 35 mio. kr. Ejendommen købte Lauritz.com af virksomhedsejer Bengt Sundstrøm for omkring 50 mio. kr. i 2015. Salget til 35 mio. kr. kom, efter at Lauritz.com i næsten to år havde forsøgt at sælge ejendommen til mindst 50 mio. kr.

Aktieudvidelse

Sent torsdag 8. marts meddelte Lauritz.com, at virksomheden vil styrke kapitalgrundlaget ved at udstede nye aktier.