Potentielle dummebøder til 50.000 bilister

Godmorgen,

Denne morgens nyhedsoverflyvning sender os tur rundt - og til Santiago. Vi tager et kig på Nørrebro, hvor Google er rykket ind, og finder ud af, hvorfor svenske kødboller er på vej til Chile. Men vi begynder med en nice to know for bilejerne, hvor det snart kan blive en dyr fornøjelse, hvis man kører rundt og har rod i forsikringspapirerne.

Dagsbøder for manglende forsikring

Det kan snart blive en dyr fornøjelse, når man ikke tegner ansvarsforsikring. Fra første januar vanker der dagsgebyrer på 250 kroner for alle bilister, der triller rundt uden den lovpligtige forsikring, hvilket kan ramme op mod 50.000 bilister. I dag får man en bøde på 1.000 kroner, når man bliver standset i en bil uden ansvarsforsikring, og ifølge Transportministeriet beløber det sig hvert år i skader for cirka 73 millioner kroner, skriver Finans.

Hidtil har skaderne, der forvoldes af uforsikrede køretøjer, været dækket af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, som består af de danske forsikringsselskaber. Det betyder dog samtidig, at i sidste ende er skrammerne betalt af danske forsikringskunder.

»Det er ikke rimeligt, at de borgere, som har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, via forsikringspræmien kommer til at betale for de skader, der forvoldes af uforsikrede køretøjer,« lød det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), da han fremlagde det oprindelige lovforslag for lidt over et år siden.

Google kommer til byen, og erhvervsministeren er »megapositiv«

30.000. Det var Googles målsætning, da de skulle lave et indspil i regeringens teknologipagt om at give Danmark en digital oktanindsprøjtning. Teknologimastodonten vil nu finde 10.000 kursister gennem det digitale læringshus på Nørrebro. Målsætningen er at give danskerne flere kompetencer i en stadig mere digitaliseret verden, og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har store forventninger.

»Jeg er megapositiv over partnerskabet mellem Google og Københavns Kommune, fordi man med meget kort aftræk får sat gang i nogle digitale efteruddannelsesinitiativer, som vil løse nogle udfordringer med rekruttering,« forklarer ministeren.

Læs historien om den »folkelige digitale oprustning« her

Business anbefaler

Kødboller i Santiago

Snart kan man måske finde BILLY-reoler og »kötbullar« i Chile. Detailhandelsikonet har netop offentliggjort ekspansionsplaner i Sydamerika i samarbejde med lokale Falabella. Første byggebølge omhandler tre nye varehuse i den chilenske hovedstad Santiago, samt Lima og Bogota, skriver svenske SVT.

»Vi kommer til at give de tre lande hele oplevelsen af IKEA, med butikker og online-salg som vi kender det fra Europa, USA og Asien,« sagde Falabellas topchef Sandro Solari i en pressemeddelelse.

IKEA har allerede 1,2 milliarder kunder gennem de eksisterende 418 varerhuse, men ambitionerne stopper ikke der. Foruden yderligere vækstplaner i Mexico, skal de seneste tre sydamerikanske varehuse skal stå klar inden 2020, og ifølge planerne sigter den den svenske møbelgigant efter at have 3,2 milliarder kunder i 2025. Det svarer groft sagt til, at hver anden dansker købte en portion kødboller en gang om året, ifølge Expressen.

Det skal investorerne holde øje med

Chefstrateg hos Nordea Philip Jagd peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

En række medlemmer af den amerikanske centralbank skal tale ved forskellige arrangementer og kan med deres kommentarer være med til at trække renterne højere. Det gælder eksempelvis Lael Brainard og Robert Kaplan fra Dallas Fed. De ligger begge normalt lidt til den bløde side i spektret af Fed medlemmer, men specielt Kaplan synes med kommentarer så sent som i går torsdag at bevæge sig imod at Fed potentielt skal have en ekstra renteforhøjelse ind i planerne for 2018.

Handelsaftale forhandlingerne i Washington imellem USA og Kina er på alle investorers radar og særligt tech- og telesektorerne kan komme i vælten afhængigt af, hvad der kommer af udmeldinger om enig- eller uenighed om ambitionerne fra de fremtidige handelsvilkår imellem verdens to absolutte supermagter. Natten til fredag var der tegn på imødekommenhed fra kineserne om hjælpe med at reducere det amerikanske handelsbalanceunderskud til gavn for markederne.

Endeligt, så nåede (brent- ) olieprisen torsdag nye højder og krydsede 80 dollar. Med tal for de amerikanske olieboringer i vente sent fredag, kan energisektoren skulle give afkald på lidt af aprils imponerende stigninger, hvis antallet af borringer fortsætter højere - sådan som det har gjort stort set hver uge siden starten af året.

Det sker på markederne

En blandet, men overvejende positiv, udvikling præger fredag de asiatiske aktiemarkeder, hvor fokus er rettet mod det igangværende handelsforhandlinger mellem USA og Kina. / ritzau finans /