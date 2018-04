Parter efter gennembrud i OK-forhandlinger: Vi har vist vejen

København. Der er ikke mere at forhandle om på regionernes område. FTF og Akademikerne kan enten tilslutte sig den aftale, som regionerne og LO-gruppen forhandlede på plads natten til onsdag eller tage en konflikt.

Sådan lyder konklusionen fra Anders Kühnau (S), der er chefforhandler på regionernes vegne.

Spørgsmål: Kan man forhandle videre?

- Nej. Det her er en aftale, som vi har indgået, og som man har mulighed for at tilslutte sig, siger han.

- Jeg håber, at rigtig mange andre organisationer vil tilslutte sig. For det er faktisk en rigtig god aftale.

Aftalen, der blev indgået natten til onsdag, mellem regionerne og LO-forbundene samt Dansk Socialrådgiverforening, der er et FTF-forbund.

Den aftale kalder Anders Kühnau for et gennembrud.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrende barselsvilkår samt en ny ferieaftale, siger Anders Kühnau.

Aftalen indeholder blandt andet en lønramme på 8,1 procent over tre år.

Derudover indeholder den en aftale om det såkaldte privatlønsværn, der sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Også hos fagforbundene, der er omfattet af aftalen, er der tilfredshed med nattens aftale.

- Vi kan sætte flueben ved vores krav. Derudover har fået afskaffet det helt uretfærdige privatlønsværn og dermed sikret, at offentlige ansattes løn fremover følger lønnen for private kolleger.

Sådan står der i en pressemeddelelse fra FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal, de øvrige håndværkerorganisationer, Teknisk Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening.

Parterne har forhandlet længe i Forligsinstitutionen, og dette er det første gennembrud i forhandlingerne.

Både FTF og Akademikernes Centralorganisation valgte dog at forlade forhandlingerne.

Håbet i regionerne er nu, at flere forlig vil følge nattens eksempel.

- Regionerne og LO-forbundene har vist vejen - nu skal resten med. Det er så lidt, der skiller os ad, så der er simpelthen ingen grund til at kaste landets hospitaler og sygehuse ud i en konflikt, siger Anders Kühnau.

Også i fagforbundene håber man, at nattens aftale kan bane vejen for de videre forhandlinger.

- Vi håber, at forliget kan bane vejen for en løsning for alle, hedder det i forbundenes pressemeddelelse.

/ritzau/