Overraskende forbrugertillid peger på rentestigninger

. Den amerikanske forbrugertillid overraskede til den positive side for januar.

Det er isoleret set godt for amerikansk økonomi, men underbygger også forventningen om rentestigninger fra landets centralbank.

Det vurderer makroanalytiker i Sydbank Kim Blindbæk.

- Det hører dog med til historien, at forbrugertilliden i den seneste tid har overvurderet amerikanernes lyst til at bruge penge, påpeger han i en kommentar.

Den amerikanske forbrugertillid steg til 125,4 i januar fra 123,1 måneden før. Til sammenligning var der ventet et indeks på 123,0 blandt økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Tallet for december blev revideret fra oprindeligt oplyst 122,1.

- En høj forbrugertillid er vigtig for den amerikanske økonomi, da det giver en retningspil for privatforbruget. Privatforbruget udgør cirka 70 pct. af den amerikanske økonomi.

- Den seneste opgørelse af den økonomiske vækst i USA viste også, at forbrugerne trak læsset, fremhæver Kim Blindbæk.

De amerikanske forbrugere vil også fremadrettet fortsætte med at bære væksten i USA. Det skyldes ifølge Sydbank-analytikeren, at amerikanerne kan glæde sig over pæn fremgang på arbejdsmarkedet og udsigt til skattelettelser.

PEGER PÅ RENTEHOP

Den høje forbrugertillid underbygger også forventningerne om fortsatte rentestigninger i USA.

Sydbank venter fortsat, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil hæve renten op mod fire gange i løbet af 2018.

- Det vil dog kræve, at inflationen fortsætter med at stige, og at skattelettelserne får den ventede effekt på den amerikanske økonomi, skriver Kim Blindbæk, der venter næste renteforhøjelse til marts.

/ritzau/FINANS