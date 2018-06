Onsdagens obligationer: Status quo i rentebilledet

På aktiemarkederne var der fremgang de fleste steder i Europa, men renterne på statsobligationer endte i hovedparten af lande tæt på præcis samme sted som de befandt sig et døgn tidligere.

Eksempelvis lukkede renten på den tiårige danske statsobligation i 0,39 pct. - dermed uændret fra tirsdag eftermiddag. Renten flyttede sig kun 1 basispoint til hver side i dagens løb.

Også den tilsvarende rente i Tyskland sluttede i et uændret leje, nemlig en rente på 0,37 pct.

Begge lande solgt onsdag statsobligationer via større auktioner, der dog ikke bød på nævneværdige overraskelser i hverken efterspørgsel eller renteniveau.

Dagens nøgletalskalender gav ikke de store handelsimpulser, og ej heller centralbankmødet i Sintra fik sindene i kog. Her talte tre af verdens mægtigste centralbankchefer, ECB's Mario Draghi, USA's Jerome Powell og Japans Haruhiko Kuroda, men deres bemærkninger skilte sig ikke for alvor ud fra deres tidligere tilkendegivne synspunkter. Powell fik dog sat en tyk streg under, at der nok er flere renteforhøjelser på vej fra Federal Reserve i de kommende kvartaler.

/ritzau/FINANS

Mathias Stigsgaard +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk