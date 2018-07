Onsdagens obligationer: Renten sluttede med lille hop på stille dag

Renten på det tiårige statspapir endte dermed dagen i 0,33 pct., og det var 3 basispoint over tirsdagens lukkeniveau.

I løbet af eftermiddagen var der ellers ingen tunge nøgletal i kalenderen, og det skyldes, at amerikanerne holdt fri onsdag for at fejre landets uafhængighedsdag.

Markedet afventede også nye meldinger i handelsstridighederne, og dagen kan have været præget af positionering forud for indførelsen af de tidligere annoncerede tariffer i toldkrigen mellem USA og Kina fredag.

I løbet af onsdag formiddag blev den endelige opgørelse af PMI-indekset i eurozonen offentliggjort, og det overraskede positivt.

Overordnet blev indekset opgjort til 54,9, hvor tallet i den første opgørelse hed 54,8. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet et samlet tal på 54,8.

For servicesektoren blev tallet revideret til 55,2 fra 55,0 i første opgørelse. Her var der ventet 55,0 - som i den foreløbige opgørelse.

AMERIKANSK RENTEKURVE FLADERE UD

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation faldt tirsdag i USA 4 basispoint til 2,83 pct., mens den toårige rente endte tirsdagen godt 2 basispoint lavere i 2,53 pct.

Med udviklingen tirsdag fladede rentekurven, forskellen mellem den tiårige og den toårige rente, også yderligere ud til godt 30 basispoint fra knap 32 mandag. Det laveste siden august 2007.

- Rentekurvens udvikling er udtryk for frygten. Men vi har indkalkuleret al frygten nu, så der skal mere til at presse den lange rente endnu længere ned, sagde Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank, tirsdag aften til Ritzau Finans.

Han vurderer, at der kan komme en omvendt reaktion med stigende lange renter på mandag, når markedet får syn for sagen for de nye toldsatser, USA og Kina indfører over for hinanden, og som har sparket til frygten for handelskrig og dens effekt på økonomien.

Investorerne følger udviklingen i rentekurven tæt i denne tid, da en omvendt rentekurve, hvor de toårige renter er højere end de tiårige, har gået forud for recessionen de foregående syv gange, den amerikanske økonomi har trukket sig sammen.