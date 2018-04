Onsdagens obligationer: Renten dykkede på strid mellem Kina og USA

Herhjemme endte renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,53 pct. - et fald på 2 basispoint fra tirsdag. Renten var ellers åbnet højere, men dykkede, da Kina annoncerede told på en række varegrupper som modsvar på et amerikanske toldindgreb.

Formiddagens inflationstal fra eurozonen var samtidig obligationsvenlige, da de viste en afdæmpet prisstigningstakt, der varsler, at Den Europæiske Centralbank (ECB) formentlig vil fastholde sine rekordlave renter et godt stykke tid endnu, vurderer cheføkonom i Sydbank Jacob Graven.

- Der er fortsat over et år til, at Den Europæiske Centralbank sætter renten op. Det står klart, efter at inflationen i eurozonen i marts forblev langt under målsætningen på knap to pct., skriver Sydbank-økonomen i et notat.

Han hæfter sig ved, at selv om inflationen steg til 1,4 pct. i marts fra 1,1 pct. i februar, så skyldtes det udelukkende højere energi- og fødevarepriser. Renset for energi- og fødevarepriser var inflationen uændret 1,0 procent.

- Dermed er der ingen tegn på, at prispresset er ved at tage til i eurozonen, selv om den økonomiske vækst er kommet op i fart, og økonomien har lagt krisen bag sig, skriver Jacob Graven.

Eftermiddagens amerikanske nøgletal indeholdt blandede signaler, idet beskæftigelsen steg mere end ventet, mens fabriksordrerne og de amerikanske indkøbschefers forventningsindeks for servicesektoren, ISM non-manufacturing, skuffede lidt.