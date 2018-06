Onsdagens obligationer: Højere rente efter snak om stop for ECB-opkøb

. Renterne på de europæiske statsobligationer steg onsdag, efter at et medlem fra Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd, udtalte sig "høgeagtigt" omkring inflationen og opkøbsprogrammet af obligationer.

Det var rådsmedlem og ECB's cheføkonom, Peter Praet, der under en tale i Berlin sagde, at ECB er mere sikker på, at inflationen er på vej tilbage mod målet. Han meldte desuden ud, at centralbanken i næste uge vil debattere, om den gradvist skal stoppe sit opkøbsprogram.

- Det var en overraskende besked. ECB sprøjter i øjeblikket 30 mia. ekstra euro ud i det finansielle system hver måned frem til og med september gennem opkøb af obligationer for nye penge. Men inden længe, vil seddelpressen sandsynligvis stoppe.

- De fleste investorer har hidtil regnet med, at ECB først på rentemødet i slutningen af juli vil annoncere, hvornår obligationsopkøbene stopper. Men Praet antyder nu, at beslutningen kan blive taget allerede i næste uge, skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

Renten på den toneangivende danske statsobligation steg med 4 basispoint til 0,47 pct.

På nøgletalsfronten var det en stille dag i Danmark og Europa, men bød på nøgletal fra USA, der talte produktivitet i første kvartal samt handelsbalancen i april.

