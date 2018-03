Onsdagens business-kalender

The logo of German sport brand Adidas is pictured at a stand in front of the Adidas Headquarters in Herzogenaurach on January 25, 2016. / AFP / LUKAS BARTH

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forskning og udvikling i erhvervslivet, 2016

- Innovation i erhvervslivet, 2016

- It-anvendelse i befolkningen og virksomheder, 2016

- Arbejdsmarkedsregnskab, tema, november 2016

Udland:

- 3.00: Kina: Detailsalg, y/y, feb

- 3.00: Kina: Industriproduktion, y/y, feb

- 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), y/y, feb

- 9.30: Sverige: Forbrugerpriser, y/y, feb

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, jan

- 13.30: USA: Detailsalg, m/m, feb

- 15.00: USA: Forretningslagre, jan

Erhverv

08:00 - Adidas med regnskab for 2017

Ritzau dækker:

Adidas, der har den danske koncernchef Kasper Rørsted for bordenden, kommer med regnskab for 2017.

10:30 - Nationalbanken holder pressemøde

Nationalbanken holder onsdag pressemøde. Det finder sted i Repræsentantskabssalen klokken 10.30. Forud for pressemødet offentliggøres analysen »Udsigter for dansk økonomi, Nyt fra Nationalbanken« og rapporten »Monetære og finansielle tendenser« og årsrapporten på Nationalbankens hjemmeside klokken 9.30.



12:00 - Signet Jeweler med årsregnskab

Ritzau dækker:

Pandora-forhandleren, amerikanske Signet Jeweler, kommer med regnskab for 2017.

Indland / Politik

09:30 - Offentlig-privat topmøde 2018

KL, Danske Regioner, FTF, KommuneKredit og Dansk Erhverv står onsdag bag konferencen »Sammen om fremtiden: Offentlig-privat topmøde 2018«. Konferencens fokus er videreudvikling af den fælles velfærd med udgangspunkt i erfaringer og eksempler på offentligs-privat samarbejde. Det er en række oplæg i løbet af dagen, blandt andre af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).



11:30 - Åbent samråd om virksomhedspraktik

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er onsdag kaldt i samråd om virksomhedspraktikordningen. Ministeren skal blandt andet redegøre for omfanget og jobeffekten af ordningen, og om han mener, den fungerer tilfredsstillende. Han skal også svare på, hvordan han vil sikre, at virksomhedspraktik i større grad bliver et redskab til opkvalificering og fast ansættelse. Desuden skal ministeren også komme med sin holdning til, at de største aftagere af virksomhedspraktikanter - store virksomheder som ffor eksempel COOP og Dansk Supermarked - kun ansætter meget få af praktikanterne i ordinære job. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (S).



17:00 - Politikere orienteres om at kvælstof- og fosfortal for vandmiljøet i ti år har været forkerte.

Ritzau dækker: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får 14. marts en teknisk gennemgang, hvor Miljøstyrelsen vil redegøre for, hvordan de ser på de nye resultater og behovet for yderligere analyser efter at løbende mållinger har vist sig at undervurdere problemerne.

Udland

06:00 - Google udgiver reklame-rapport

Ritzau dækker: Mediegiganten Google kommer med sin årlige rapport om tiltag, der skal beskytter brugerne mod »ulovlige« reklamer.



08:30 - EU-Parlamentet diskuterer USA's metaltold

Europa-Parlamentet og EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, diskuterer onsdag USA's bebudede told på stål og aluminium, der truer med at udløse en handelskrig



12:00 - Angela Merkel genvælges som regeringschef

Den tyske forbundsdag, Bundestag, åbner onsdag for blandt andet at vælge en ny forbundskansler. I næsten et halvt år har tyskerne ventet på at få en ny regering oven på valget til Forbundsdagen i september sidste år. I februar tog forbundskansler Angela Merkel, hendes konservative parti, CDU, og forhandlingsparterne fra søsterpartiet CSU og socialdemokraterne i SPD et afgørende skridt mod at danne en koalition.

Parterne blev enige om en aftale, som efter en urafstemning blandt SPD's cirka 464.000 medlemmer er blevet godkendt.



16:00 - Amerikanske elever protesterer mod slap våbenlovgivning

Præcis en måned efter skoleskyderiet i USA går amerikanske skolelever på gaden for at demonstrere mod skrappere våbenkontrol. »School Walkout« hedder eventet. Det begynder klokken 10.00 lokal tid i hver amerikansk tidszone (altså 16.00 dansk tid på østkysten, 19.00 dansk tid på vestkysten). Skolerne skal forlades i 17 minutter, hvilket svarer til antallet af dræbte ved skoleskyderiet i Parkland.

10 dage senere finder et lignende event med titlen »March for Our Lives« sted, hvor de unge samles i USA's hovedstad, Washington.



16:00 - EU-Parlamentet diskuterer mord på journalister i Europa

Europa-Parlamentet diskuterer onsdag i Strasbourg beskyttelse af undersøgende journalister i Europa efter mord på den slovakiske journalist Jan Kuciak og hans kæreste. Det kommer mindre end et halvt år efter bilbomben, der dræbte en undersøgende journalist på Malta.