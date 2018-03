Onsdagens business-kalender

Erhverv

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Hvidbjerg Bank, Kreditbanken (kl. 18.00, Aabenraa), Lollands Bank, Møns Bank (kl. 17.15, Stege), Nordfyns Bank (kl. 17.00, Bogense), Salling Bank (kl. 17.30), Sanistål (kl. 14.00)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Nordic Tankers

Peers: ALK (Stallergenes Greer, Q4), Chr. Hansen Holding (kl. 12.00, General Mills, Q3)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Beskæftigelse for lønmodtagere (md), januar 2018

- EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, februar 2018

- Domme for kriminalitet, 2017

- Forbrugsundersøgelsen (revideret) 2015-2016

Statistiske efterretninger:

- Betalingsbalancen over for udlandet (kvt.), 4. kvt. 2017

Udland:

- 10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, feb

- 15.00: USA: Salg af eksisterende boliger, feb

- 19.00: USA: Federal Reserve-meddelelse



06:00 Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i februar. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. Tallene for de enkelte kommuner kan skaffes hos Boligsiden.



08:00 København Beskæftigelsen i januar 2017 kan sætte rekord

Danmarks Statistik kommer i dag med tal for beskæftigelse for lønmodtagere for januar 2018. Tallene offentliggøres klokken 08.00.

Antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked ventes at sætte ny rekord med tallene for januar 2018. I december var beskæftigelsen kun 1100 personer fra den hidtidige danmarksrekord fra marts 2008.

Ritzau dækker: Antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked ventes at sætte ny rekord med tallene for januar 2018. I december var beskæftigelsen kun 1100 personer fra den hidtidige danmarksrekord fra marts 2008.



12:30 Bruxelles EU vil beskatte it-giganter

Ritzau dækker: EU-Kommissionen holder onsdag sit ugentlige møde og spiller ud med forslag om digital skat på it-giganternes omsætning.



19:00 New York Federal Reserve kommer med nyt op renten

Det ventes, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sætter renten op.

Ritzau dækker: Det ventes, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sætter renten op. Der vil fokus på, hvad den nye chef for centralbanken, Jerome Powell, siger på det efterfølgende pressemøde om antallet af rentestigninger i år.

Indland

Nyt initiativ skal mindske antallet af medicinfejl

Der sker for mange fejl med medicin i det danske sundhedsvæsen, og det går ud over borgere og patienter, som kan få skader eller i værste fald dø, når der er kuk i medicinen. Derfor går en række danske myndigheder og organisationer sammen om et nyt initiativ, der skal nedbringe antallet af medicinfejl. Initiativet "Medicin uden skade" lanceres i dag . Bag "Medicin uden skade" står blandt andet også Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danske Patienter, KL samt Dansk Sygeplejeråd.



01:00 Ny rapport sætter fokus på chikane og trusler mod kvinder på Twitter

Natten til onsdag offentliggør Amnesty rapporten ”Toxic Twitter: Violence and Abuse Against Women Online”. Det sker på 12-års dagen for det allerførste tweet på Twitter. Rapporten bygger på 16 måneders research og sætter fokus på omfanget af online chikane og trusler mod kvinder på Twitter.

09:00 Kronprins Frederik åbner Graduate Business Conference

Graduate Business Conference 2018 løber disse dage af stablen på CBS. Den officielle åbningsceremoni finder sted i dag, hvor kronprins Frederik står for åbningen. Det sker på CBS i lokale SP201 fra klokken 09.00.

Konferencen samler fremtidens beslutningstagere og forretningsledere, herunder MBA-studerende fra 60 business-skoler på tværs af USA, Europa og Asien, for at sætte fokus på lederskab i industrien i en bæredygtig kontekst. Årets tema er 'The Nordic Way'.

18:00 København K - Projektet Andelsgaarde lanceres

Projektet Andelsgaarde søsættes med en stiftende generalforsamling i København. Ideen bag Andelsgaarde er, at man som medlem bliver medejer af et landbrug for 150 kroner om måneden. Tanken er, desuden, at det også skal være et socialt sted, hvor medlemmerne kan komme og have køkkenhave, og ikke nødvendigvis skal drive en hel gård. Sociolog Rasmus Willig og arkitekt Kristoffer Teglgaard vil på generalforsamlingen fortælle om deres tanker bag foreningen, og om behovet for i fællesskab at gå nye veje med Danmarks landbrugsarealer.



09:15 København - Forretningsmand anklages for at gemme 114 millioner af vejen

Retten i Lyngby fortsætter med en straffesag, hvor Bagmandspolitiet anklager en forretningsmand for at have begået skyldnersvig for 114 millioner kroner. Formuen blev gemt af vejen i en trust på Isle of Man, og dermed blev fordringshaverne påført et tab eller risiko for det, hævdes det.



09:30 København K - To betjente anklages for at tage imod beskikkelse af rigmand

Østre Landsret behandler i dag og i morgen en straffesag mod to politifolk fra Nordsjælland. De anklages for at have modtaget gave fra rigmanden Karsten Ree, hvilket skulle være bestikkelse. I byretten i Helsingør blev de frifundet.

Politik

Beskæftigelsesudvalget tager på studietur til Sønderjylland

Beskæftigelsesudvalget besøger den 21. og 22. marts 2018 virksomheder i Aabenraa og Haderslev. På turen skal udvalgelt blandt andet høre om kommunernes aktivering og opkvalificering af ledige til virksomhedernes behov. Udvalget besøge ligeledes en række virksomheder for at drøfte de udfordringer, virksomhederne og det sønderjyske erhvervsliv står overfor.



17:00 Aarhus - Lægemangel skal aflastes med ny teknologi

Ritzau dækker: Telemedicinske løsninger breder og kan også være med til at lægers job mere fleksibelt, da lægen ikke behøver være på et bestemt sted.

Udland

12:00 Bruxelles - EU-plan om beskatning af IT-giganter

EU vil lave nye regler for at beskatte it-giganter. I dag fremlægger EU-kommissionen så en plan over tiltag mod it-giganter såsom Facebook og Google. I omegnen af fem milliarder euro eller 37 milliarder kroner regner EU-Kommissionen med, at en digital skat på de største IT-giganter kan indbringe.

Ritzau dækker: EU-Kommisionen ventes at offentliggøre en plan for beskatning af store amerikanske IT-giganter.