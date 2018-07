Onsdagens aktier: Pandora funklede og Mærsk snublede i handelskrigen

Amerikanerne vil indføre en ny omgang ekstratold på flere kinesiske varer - nu til en værdi af 200 mia. dollar - oven i de toldsatser på varer for 34 mia. dollar, der trådte i kraft fredag. Kinas regering holder hovedet koldt og oplyser, at landet vil "tage de nødvendige modforanstaltninger".

- Den eskalering af handelskrigen tynger selvfølgelig markederne. Der er ikke noget, der tyder på, at der kommer en løsning lige med det samme. Der er måske slet ikke forhandlinger i gang - i hvert fald ikke forhandlinger, der går godt, siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier om de nedtrykte børser.

Udmeldingen plantede nemlig frøet til kursfald i Asien, og de slog også rødder i Europa og USA, da de respektive børser åbnede.

I Danmark faldt C25-indekset dog kun 0,6 pct. til 1114,77 og klarede sig dermed en anelse bedre end på resten af kontinentet, hvor de fleste toneangivende indeks gik i rødt med mere end 1 pct.

MÆRSK HELT I BUND

A.P. Møller-Mærsk dykkede ned i bunden af det danske eliteindeks med et fald på 2,5 pct. til 7600 kr. for B-aktien. Transport- og logistikselskabet er et af de danske selskaber, der bliver hårdest ramt af den næste bevægelse i stridighederne, hvis de bliver til virkelighed.

- Det er, som vi har set før. Hver gang, der kommer noget nyt i handelskrigen, så får den ekstra klø, fordi det trods alt er samhandel, Mærsk lever af, siger Nikolaj Holmsgaard.

Det samme - men i lidt mindre skala - gælder for transportfirmaet DSV, som faldt 2,1 pct. til 502 kr.

PANDORA TIL TOPS

Mens tingene falder fra hinanden i transportsektoren, kunne Pandora funkle i toppen af C25 med en fremgang på 6,6 pct. til kurs 442,30.

Det var den største stigning i et år for smykkeselskabet, som ellers har været ret presset i 2018 med talrige kursfald.

Årsagen skal ifølge flere aktiehandlere formentlig findes i, at nogle af de mange fonde, der har spekuleret i kursfald i Pandora, er i gang med at lukke deres positioner, i takt med at de også sælger ud af andre aktier på en nervøs børsdag.

TRYG OGSÅ MED

Forsikringsselskabet Tryg leverede tirsdag et flot regnskab for andet kvartal, hvis man blot ser på forsikringsdriften. Den var nemlig bedre end ventet.

Et skidt investeringsresultat trak dog bundlinjen ned under det ventede i kvartalet, og tirsdag holdt det aktien lidt tilbage.

Onsdag var Tryg-aktien tynget af, at den blev handlet uden retten til et udbytte på 1,65 kr. Alligevel kravlede aktien med i toppen af det negative C25 med en stigning på 0,7 pct. til 154,60 kr.

I C25 var der desuden kursrekorder til Royal Unibrew og Coloplast, der steg henholdsvis 1,1 pct. og 0,5 pct.

DANSKE MISTER COMPLIANCE-CHEF

Danske Bank må snart sig farvel til sin compliance-chef, som stopper senere på året. Anders Meinert Jørgensens afløser kommer til at overtage en afdeling af banken, der har meget direkte kontakt til den hvidvasksag, der i øjeblikket sværter Danske Banks omdømme.

Sagen, hvor Danske Banks estiske afdeling kan havde medvirket til hvidvask af over 50 mia. kr., kan komme til at koste banken en bøde på mellem 2 og 30 mia. kr., vurderede analytikere over for Bloomberg News onsdag. Bankens aktie endte dagen 0,1 pct. højere i 193,95 kr.

B&O PÅ VEJ

Uden for eliteindekset steg Bang & Olufsen 2,0 pct. til 156 kr. Onsdag var sidste dag for investorerne til at positionere sig op til B&O's årsregnskab, der kommer torsdag morgen. Bang & Olufsen venter for 2017/2018 en omsætningsvækst på 10 pct. og et driftsresultat (EBITDAC) i niveauet 8-10 pct.

Københavns Lufthavne afleverede trafikstatistik for juni, og den viste - som det ofte er tilfældet - rekordmange rejsende, nemlig 2.943.654 passagerer i måneden. KBHL-aktien steg 0,4 pct. til 5660 kr.