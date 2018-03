Onsdagens aktier: Ørsted og Novo trak C25 i pænt påskeplus

Det skete med energiselskabet Ørsted som den største trækhest, mens også medicinalselskabet Novo Nordisk trak godt op.

Den lidt bedre stemning kom langsomt snigende ud på onsdagen, uden at der var større nyheder fremme som forklaring på vendingen.

Dog har der stadig ikke været noget afgørende nyt vedrørende den handelskonflikt mellem Kina og USA, som fyldte rigtig meget i sidste uge, og det kan have været med til at sikre bedre humør.

- Vi åbnede lidt lavere, men så har det ligget og tikket opad gennem hele dagen uden større nyheder i markedet. Der er også blevet noget bedre stemning i USA efter en meget grim tirsdag, siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

ØRSTED BLÆST FREM AT HOLLANDSK NYT

Øverst i C25-regi endte energiselskabet Ørsted, der var understøttet af nyheden om, at den hollandske regering har offentliggjort planer om udbygning af havmøllekapaciteten i landet, der efter planen skal dække 40 pct. af hele landets energiforbrug i 2030.

Det vil kræve opførelse af ny kapacitet på vandet på samlet 7 gigawatt (GW), lyder beregningen. Der vil blive åbnet for bud på de nye projekter i 2021, skrev branchemediet Offshore Wind.

Ørsted-aktien steg med 2,4 pct. til 392 kr.

Med fremme var også Novo Nordisk, der muligvis blev påvirket af en historie om, at den schweiziske rival Roche måske har problemer med blødermidlet Helimbra, der ellers siden lanceringen har vundet markedsandele fra Novos største blødermiddel, Novoseven.

I hvert fald har brancheorganisationen Hemophilia Federation udsendt en meddelelse, der fortæller om fem dødsfald blandt brugerne af Helimbra. Der er dog ingen umiddelbare beviser for, at dødsfaldene skyldes brugen af midlet.

- Det ser positivt ud for Novo, når der er tale om en konkurrent, hvor man har været bekymret over, at den skulle tage noget salg fra Novo. Men man kan ikke henlede det til midlet, så man skal lige tage det med et gran salt, siger Anne Sophie Riis.

Novo-aktien steg med 1,3 pct. til 297,50 kr.

VESTAS OG NORDEA BUNDPROPPER

Inden for havvind var der også nyt til vindmølleproducenten Vestas, der gennem sit joint venture-selskab med Mitsubishi Heavy Industries, MHI Vestas Offshore, har indgået en hensigtserklæringer med fire taiwanske selskaber om at levere dele til vindmøller.

Det følger efter tirsdagens udpegelse af MHI Vestas Offshore som foretrukken leverandør til en stribe vindmølleprojekter i Taiwan med en samlet kapacitet på 1,5 GW.

Vestas faldt 1,5 pct. til 429,80 kr.

Nordea bakkede desuden 1,4 pct. til 63,12 kr. efter historien om, at banken igen tabte boliglånskunder i Sverige i februar, hvilket var femte måned på stribe med tilbagegang i kundemængden på den front.

SMÅ REGNSKABER

Blandt de mindre aktier var der onsdag regnskaber fra Nordic Shipholding, Athena og ejendomsselskabet Park Street Nordicom.

For sidstnævnte udløste positive værdireguleringer stor fremgang i resultatet, der steg til et overskud på 360,1 mio. kr. sidste år fra 43,5 mio. kr. i 2016. Aktien blev belønnet med et plus på 16,6 pct. til 7,18 kr.

Nordic Shipholding oplevede faldende omsætning sidste år, hvor driften før renter og skat og underskuddet på bundlinjen dog blev forbedret en smule.

Aktien endte uændret i 0,60 kr.

Athena - der tidligere var kendt under navnet Greentech - løftede sine resultater pænt i 2017 med en stor stigning i omsætningen og en fremgang i overskuddet efter skat til 8,8 mio. euro fra 5,5 mio. euro året før.

Aktien steg 1,8 pct. til 8,96 kr.

Den største vinder blandt de mindre papirer var den tomme børsskal Victoria Properties, der tirsdag meddelte, at selskabet venter at genopstå som ejendomsselskab i løbet af andet kvartal.

Det gav en stigning på 13 pct. tirsdag, og onsdag fortsatte aktien frem med 38,5 pct. til 1,75 kr. Med til at understøtte aktien var det også, at en stribe større aktionærer i selskabet uden om børsen onsdag solgte aktier til langt over markedskursen.