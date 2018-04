Onsdagens aktier: Jyske Bank steg mest efter fusionsplaner

C25 endte i 1115,02 - 0,3 pct. højere.

Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank annoncerede, at de kan være på vej mod en sammenlægning, da bestyrelserne har indgået en aftale om en fusion.

De anbefalede samtidig aktionærerne at stemme for fusionen. Aftalen følger, efter at Nordjyske Banks bestyrelse har undersøgt alternativer til at blive overtaget af Jyske Bank, der for lidt over en måned siden lagde et købstilbud på banken.

Det er en forudsætning for fusionen, at der findes en løsning med Jyske Bank.

- Det er klart det, der tager fokus på en meget speciel dag. Jyske Bank stiger, fordi der er mulighed for, at den får noget kapital ind i forbindelse med den fusion, siger afdelingsdirektør i Sydbank, Ole Kjær Jensen.

Nordjyske-aktien endte med en stigning på 1,1 pct. til 187 kr., Ringkjøbing Landbobank 3,3 pct. højere i 372,50 kr. og Jyske Bank 3,5 pct. højere i 367,30 kr.

Før fusionsplanen offentliggjorde Nordjyske Bank desuden regnskab for første kvartal. Her kunne banken konstatere en stigning i basisresultatet, der i dette års første kvartal endte på 138 mio. kr. mod 96 mio. kr. året før. Men udgifter til rådgivere og generalforsamlinger fik banken til at sænke forventningerne til resultatet før skat derfor med 5 mio. kr. til et overskud på 275-410 mio. kr., mens forventningerne til basisindtjeningen øges til 400-450 mio. kr. fra tidligere 385-435 mio. kr.

Bavarian steg mest med 5,85 pct. til 179,15 kr., selv om der ikke var nogen nyheder ude om selskabet.

CHR. HANSEN MED NYE MÅL

Chr. Hansen afholdte kapitalmarkedsdag onsdag. Allerede tirsdag aften har ingredienskoncernen offentliggjort nye langsigtede mål.

Nu skal selskabet skal levere en overskudsgrad (EBIT-margin) på over 30 pct., hvor der førhen var et mål om at realisere en bedre overskudsgrad end i regnskabsåret 2014/15. Dengang lød overskudsgraden på 27,1 pct.

Herudover venter Chr. Hansen nu at levere en årlig vækst i sine pengestrømme på omkring 10 pct. Tidligere lød målsætningen, at pengestrømmene skulle vokse sammenlignet med i 2014/15, hvor der blev realiseret 151 mio. euro i frie pengestrømme.

Chr. Hansen steg 4 pct. til 569,40 kr.

ANALYSENYT TIL NOVOZYMES

Enzymkoncernen Novozymes har været under lup hos ABG Sundal Collier, der har løftet anbefalingen til "hold" fra "sælg", mens også kursmålet er hævet til 315 kr. fra 275 kr. Alligevel aktien steg med 0,8 pct. til 313,90 kr.

Også Royal Unibrew har fået hævet kursmålet til 410 kr. fra 390 kr. af Deutsche Bank, som gentager anbefalingen "hold". Royal Unibrev faldt med 0,5 pct. til 408 kr.

Carlsberg har fået nyt fra en af sine nærmeste konkurrenter, da Heineken har offentliggjort resultater for første kvartal onsdag morgen. Det hollandske bryggeri havde i første kvartal en organisk salgsvækst på 4,3 pct., mens de adspurgte analytikere ifølge Bloomberg News havde sat næsen op efter en vækst på 4,8 pct.

Carlsberg faldt 0,4 pct. til 687,40 kr.

ALK-PRISAFTALE I JAPAN

ALK-Abelló har leveret nyt fra morgenstunden, da selskabets partner i Japan, Torii Pharmaceutical, har banet vejen for en lancering af de to selskabers tabletvaccine mod japansk cedertræsallergi. Det er sket med indgåelsen af en prisaftale med de japanske myndigheder, der ligeledes har optaget pillen på listen over tilskudsberettigede lægemidler.

Alk steg 2,5 pct. til 764 kr.

Softwareselskabet Cbrain meddelte, at det ser en fordobling af eksporten i 2018. Aktien faldt 1 pct. til 38 kr.