Onsdagens aktier: Hvidvasksag pressede Danske Bank i bund i roligt C25

Overordnet set var der ikke de helt store bevægelser at spore på indeksniveau, og C25-indekset sluttede knap 0,1 pct. højere i 1099,65. Markedet var præget af, at det amerikanske marked holdt lukket i anledning af landets uafhængighedsdag.

- Vi må bare erkende, at når de holder lukket i USA, så bliver vi ramt på omsætningen i Europa, hvor der ikke er de store bevægelser i indeksene. I Stoxx 600-indekset er volumen 40 pct. lavere end normalt. Aktiviteten er lav i Europa, og det mærker vi også i Danmark, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, til Ritzau Finans.

HVIDVASKHISTORIEN FORTSÆTTER

Danske Banks aktie faldt 2 pct. til 197,35 kr., efter at Berlingske Business via et nyt læk af informationer om Danske Banks estiske afdeling har fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget.

Ifølge avisen har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr.

- Vi snakker mere end en fordobling i sagen beløbsmæssigt, og det giver anledning til nogle panderynker og gør sagen endnu mere alvorlig. Der er ingen tvivl om, at udlandet heller ikke kan lide de ting, som kommer frem her, og der er nogle investorer, der går ud af aktien i øjeblikket, siger Ole Kjær Jensen.

Danske Bank er i øjeblikket i gang med en intern undersøgelse af sagen. Resultatet ventes at komme i september, har det tidligere lydt fra Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen.

Jyske Bank var desuden præget af udbetaling af et ekstraordinært udbytte på 525 mio. kr. - eller 5,89 kr. per aktie - hvilket satte sig i aktiekursen onsdag. Bankaktien faldt 1,1 pct. - eller 3,90 kr. - til 347,30 kr.

CARLSBERG I TOP

Det ekstraordinært varme og solskinsrige sommervejr i Nordeuropa var med til at skabe positiv stemning for de danske ølproducenter som Carlsberg og Royal Unibrew.

Onsdag sluttede Carlsberg øverst med en stigning på 2,3 pct. til 768,40 kr., og Royal Unibrew endte med en stigning på 1,3 pct. til 510 kr.

Ifølge Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, kan en del af den gode stemning komme fra tirsdagens VM-kamp mellem England og Colombia.

- England er gået videre, og det kan sagtens være det, der giver et løft til Carlsberg, der er godt med på det engelske marked. Det er trods alt mere vigtigt, at England går videre, end at Colombia gør det - set fra Carlsbergs synspunkt. Det er noget, der kan være med til at drive det lidt. Der bliver nok drukket et par øl ekstra på lørdag, når de skal i gang med kvartfinalerne, siger han til Ritzau Finans.

Hos ABG Sundal Collier fremhæver børsmægler Anne Sophie Riis det gode sommervejr som en positiv faktor for Carlsberg - og at VM generelt også sætter gang i ølsalget.

GN-aktien startede dagen med en topplacering, efter at Deutsche Bank løftede kursmålet til 375 kr. fra 300 kr. Aktien sluttede 0,7 pct. højere i 292,50 kr.

NKT HOPPEDE EFTER ORDRE FRA ØRSTED

Onsdag kom det også frem, at Ørsted har valgt NKT til at levere højspændingskabler til den kommende Hornsea 2-vindmøllepark ud for Englands kyst. Aftalen har en værdi af mere end 1,1 mia. kr. Kablerne produceres på NKT's fabrik i Karlskrona i Sverige med start i efteråret 2018.

- Vi har jo længe gået og håbet på at få noget mere at lave - ikke mindst på vores fabrik i Karlskrona. En del af den her aftale med Ørsted er også, at vi kan gå i gang med at producere de her kabler meget hurtigt. Derfor giver det god visibilitet ind i særdeleshed 2019, siger Michael Hedegaard Lyng, administrerende direktør i NKT, til Ritzau Finans.

NKT-aktien sluttede 3,4 pct. højere i 176,50 kr.