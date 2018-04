Onsdagens aktier: GN og Vestas dykkede mest i toldforskrækket marked

Over det meste af verden faldt aktierne, og det gjaldt også herhjemme, hvor C25 Cap-indekset lukkede i det laveste niveau i otte uger efter et fald på 1,7 pct. til 1092,03.

Nedturen satte for alvor ind, kort efter at Kina varslede told på 106 produktgrupper fra USA. Dermed fortsætter verdens to største økonomier med at udveksle toldafgifter. Tirsdag præsenterede USA en liste på over 1300 produkter fra Kina, der vil blive pålagt en told på 25 pct.

- Det er toldstriden, der præger markederne nu. Men vi hæfter os ved, at der ikke er sat dato på, hvornår tolden indføres, så der levner mulighed for forhandling, siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Frygten for en handelskrig satte dog et tydeligt fingeraftryk også i København.

I bunden var blandt andre Vestas, der lukkede 4,9 pct. lavere i 422,40 kr. Det er over 21 kr. mindre end tirsdag og kan kun delvist forklares med, at der fragik udbytte på 9,23 kr.

En anden årsag til nedturen var formentlig meldinger på Vestas' generalforsamling tirsdag, vurderer Martin Munk.

- Der går godt nok udbytte fra, men der er også meldinger fra bestyrelsesformanden om, at højere stålpriser og en svingende dollar kan blive en udfordring for Vestas i forhold til at bevare en god margin, siger han.

GN PRESSET AF HANDELSBANKEN

Blandt taberne onsdag var også GN Store Nord. Handelsbanken sænkede kursmålet for GN til 210 kr. fra 230 kr. og skar anbefalingen til "reducer" fra "akkumuler".

GN faldt 4,9 pct. til 202,10 kr.

I toppen endte Lundbeck med en gevinst på 1,3 pct. til 341 kr. efter pæn købsinteresse fra anonyme mæglere, hvilket som regel dækker over udenlandske børshuse. Selskabsspecifikt var der ikke nyt fremme.

Martin Munk hæftede sig dog ved, at der var en tendens til, at de defensive aktier, såsom Lundbeck, klarede sig lidt bedre end de cykliske aktier.

ISS, der også hører til blandt de aktier, der er mindre afhængige af konjunkturerne, faldt eksempelvis blot 0,5 pct. til 215 kr. Lundbecks kollega Novo Nordisk bekræftede dog ikke tesen og endte i midten af C25-feltet efter et fald på 1,7 pct. til 291,75 kr.

For Mærsk endte onsdagen med et fald på 0,9 pct. til 9216 kr. målt på B-aktien. Den nuværende toldstrid mellem Kina og USA rammer næppe Mærsk hårdt, men udvikler det sig til en global handelskrig, kan det gøre ondt på selskabets indtjening, mener analytikere.

- Mærsk har et vidtforgrenet netværk og har heldigvis indtjening på mange forskellige ruter, så at man taber noget volumen på ruterne mellem Kina og USA, vælter ikke læsset i sig selv.

- Men hvis det griber om sig og bremser den økonomiske vækst på globalt plan, så er Mærsk fanget i den cyklus, siger aktieanalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.

CHEMOMETEC OPJUSTERER IGEN

Blandt sidepapirerne var der fokus på Chemometec, der opjusterede forventningerne til regnskabsåret 2017/18.

Selskabet, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til tælling og analyse af celler i forskellige væsker, venter nu et driftsresultat på 23-26 mio. kr. mod tidligere ventet 12-18 mio. kr.

Aktien steg 7,5 pct. til 35,80 kr. og klarede sig bedst af alle på den københavnske børs.