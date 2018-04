Chr. Hansen vendte og endte i toppen af C25 med Tryg

Samlet dykkede C25-indekset 1,2 pct. til 1102,88 med fald i 22 af 24 aktier. I resten af Europa var aktiemarkederne præget af røde tal, og særligt geopolitiske spændinger mellem USA og Rusland var i fokus. Det vurderer Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

- Der er meget røre i USA i dag, efter at præsident Trump har været ude med nogle kommentarer om, hvad han har tænkt sig at gøre for at svare igen på angrebet i Syrien. Det lægger en dæmper på markedet og sender det i en nedadgående retning, siger han til Ritzau Finans.

Ingredienskoncernen Chr. Hansen var det meste af dagen agterlanterne, da selskabets resultater for andet kvartal ikke helt kunne følge med analytikernes forventninger.

Den organiske vækst lød på 9 pct. mod en ventet fremgang på 9,3 pct. ifølge Ritzau Estimates, mens driftsoverskuddet landede på 71,2 mio. euro, hvor der var spået et plus på 73 mio. euro. Aktien faldt ved middagstid 3,8 pct. lavere i 516 kr.

Alligevel vendte aktien rundt i løbet af dagen og endte med en stigning på 0,7 pct. til 540,20 kr.

- Chr. Hansen missede en smule på regnskabet. Det var ikke markant, men aktien er højt værdisat, og så rammer det, når selskabet misser forventningerne.

- En af grundene til at den nu performer, kan være de geopolitiske spændinger, risiko og høj volatilitet i markedet. I sådanne situationer er Chr. Hansen en aktie, man tyer til, da den bliver betragtet som en sikker havn på aktiemarkedet. Så der kan være nogen, som udnytter faldet til at købe op, siger Nikolaj Holmsgaard.

TRYG FÅR SKULDERKLAP

Tryg indtog topplaceringen i eliteindekset, efter at selskabet offentliggjorde regnskab for første kvartal onsdag morgen.

Forsikringskoncernen kom ud af årets første tre måneder med et overskud på 426 mio. kr., hvilket overraskede analytikerne positivt, da estimatet lød på 362 mio. kr.

Resultatet var en tilbagegang fra 605 mio. kr. i samme periode sidste år, og det er som følge af et stort fald i afkastet på Trygs pengetank, der har været påvirket af en svag udvikling på aktiemarkedet i første kvartal. Aktien steg 0,6 pct. til 142 kr.

- Der har været lidt bekymring om præmieindtægterne, som også kom ud en spids under forventningerne, men det var ikke markant. Det er lidt på en lettelse, at aktien stiger, da der har været spekulationer om, at man ville se en forsikringssektor, der ville vende efter en meget god periode, siger Nikolaj Holmsgaard.

Mærsk-aktierne tyngede omvendt C25-indekset onsdag, da aktierne var påvirket af en udbyttebetaling på 150 kr. B-aktien faldt 1,3 pct. - eller 126 kr. - til 9300 kr.

BANKER UNDER LUP

Blandt de øvrige aktier i C25-indekset var Ørsted i fokus, da energiselskabet fik sænket anbefalingen hos franske Exane til "underperform" fra "neutral". Aktien faldt 1,4 pct. til 385,20 kr.

Danske Bank var på radaren hos finanshuset Kepler Cheuvreux, der skar kursmålet til 253 kr. fra 282 kr., men fastholdt anbefalingen "køb". Danske Bank-aktien sluttede 2,1 pct. lavere i 220 kr.

Samme finanshus havde også haft kig på Nordea, og her blev kursmålet sænket 15 pct. til 68,92 kr. med en uændret anbefaling på "køb". Nordea-aktien faldt 2,2 pct. til 61,18 kr.

Carlsberg fik også opmærksomhed, da Jyske Bank gentog sin købsanbefaling, men sænkede kursmålet til 750 kr. fra 800 kr. Aktien faldt 0,4 pct. til 691,20 kr.

Blandt sidepapirerne var der medvind til Ringkjøbing Landbobank, da både ABG Sundal Collier og SEB hævede deres anbefaling til "køb", efter at banken tirsdag opjusterede forventningerne til 2018 efter en forbedret udvikling på toplinjen. Aktien steg 2 pct. til 349,50 kr.