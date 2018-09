Om lidt er der mere Business – på berlingske.dk

Kære læser

Fra den 27. september sker der ændringer med Berlingske Business digitalt. Business.dk, som du kender det i dag, bliver integreret på berlingske.dk. Med andre ord vil du fremover kunne finde alt det business-indhold, du holder af og har brug for at læse, på berlingske.dk.

Her vil der stadig være et undersite, berlingske.dk/business, udelukkende til erhvervsstoffet, bygget op omkring Berlingske Business’ styrkeområder: Virksomheder, Økonomi, Aktier, Dine Penge og Karriere.

Når vi skaber ét site for al Berlingskes kvalitetsjournalistik, er det også for at gøre det tydeligere, hvor afgørende Business er for Berlingske. Vi ved, at mange af avisens læsere er erhvervsinteresserede, selv er midt i karrieren, og er professionelt eller privat interesserede i økonomi, trends, markeder og investeringer.

Derfor kommer Berlingske Business til at præge det nye berlingske.dk, der den 27. september relanceres som Danmarks mest kompromisløse digitale medie for kvalitetsjournalistik. Business-stoffet vil hver dag præge forsiden af berlingske.dk, og der er også helt konkrete nyheder og forbedringer for læserne.

Fra den 27. september vil alle indloggede abonnenter på berlingske.dk kunne få adgang til aktiekurser i realtid. Det vil blandt andet ske i en ticker i toppen af sitet med opdaterede kursbevægelser for de vigtigste børsnoterede virksomheder, ligesom der vil være realtidsdata tilknyttet den enkelte artikel om de virksomheder, hvor det er relevant. Derudover vil abonnenterne få adgang til et aktieunivers med både overblik over dagens marked og detaljerede oplysninger om hver enkelt aktie og virksomhed.

Med andre ord vil du stadig få alt det Business, du er vant til fra business.dk. Men nu samlet på ét site, der kan give Berlingske Business’ kvalitetsjournalistik endnu mere betydning for flere læsere.

Med venlig hilsen

Tom Jensen

Ansvarshavende Chefredaktør,

Berlingske