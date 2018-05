Ørsted går glip af stor havvindmøllekontrakt i USA

København. Energiselskabet Ørsted kommer ikke til at være med til at bygge en stor havvindmøllepark ud for den amerikanske delstat Massachusetts.

Selskabet oplyser, at Bay State Wind - som er halvt ejet af Ørsted og halvt af amerikanske Eversource - ikke er blandt de selskaber, som delstaten vil forhandle videre med i det igangværende udbud.

Det er til gengæld Vineyard Wind, der er et konsortium bestående af danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og spansk-amerikanske Avangrid.

Selskabet har vundet retten til et projekt med en foreløbig kapacitet på 800 megawatt. Det kan senere udvides til mere end det dobbelte.

Nederlaget er lidt af et slag for Ørsted, der har satset stort på at udvide sit forretningsområde til også at omfatte USA.

Men Martin Neubert, der er administrerende direktør for Ørsteds vindenergidivision, slår i en pressemeddelelse fast, at strategien er uændret trods afslaget.

- Vi har afgivet et bud, som vi selv mener er meget konkurrencedygtigt, men også værdiskabende.

- Selv om vi selvfølgelig er skuffede over udfaldet, er USA fortsat et nøglemarked for os.

- Med gunstige vind- og havbundsforhold på østkysten og delstaternes voksende interesse i at udvikle vedvarende energi, ser vi fortsat USA som en betydelig vækstmulighed på lang sigt, siger han.

Bay State Wind har da også flere muligheder for at lande andre amerikanske kontrakter.

Konsortiet vil således også ansøge om at bygge lignende projekter i New York og andre delstater i New England i det nordvestlige USA. Ørsted er også involveret i projekter i delstaterne New Jersey og Virginia.

