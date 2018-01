Økonomisk fremgang kan bremses af mangel på medarbejdere

Dansk økonomi er i god gænge, og opsvinget vil fortsætte i 2018, viser konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik. Analytikere ser dog risiko for, at manglen på arbejdskraft kan bremse farten i økonomien.

»Opsvinget fortsætter i 2018. Vi har i dag fået konjunkturbarometre for dansk erhvervsliv, og generelt bevarer de danske virksomheder optimismen fra sidste år her i januar,« siger cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian i en kommentar.

Byggeriets forventninger har nået et rundt nul for første gang siden januar 2008. Herefter droppede den helt til -50 og har bevæget sig langsomt opad efterfølgende.

I industrien falder forventninger fra 3 til -3 fra december til januar, mens detailhandlen bevæger sig fra 9 til 33.

»Virksomhedernes tro på fremtiden steg betydeligt igennem 2017. Selvom der med dagens tal for konjunkturbarometeret viser sig, at der er lidt udsving i industriens forventninger her i den første måned af 2018, så er der stadig rigtig godt gang i økonomien herhjemme,« siger Morten Granzau Nielsen, økonomisk politisk chef i Dansk Industri, i en kommentar.

Ifølge Steen Bocian kan det pludselige fald i industritilliden hænge sammen med det seneste års svækkede dollar, der kan være med til udfordre danske virksomheders konkurrenceevne.

»Uagtet faldet i industritilliden, så er det samlede billede af konjunkturbarometrene, at det går ganske fornuftigt i dansk økonomi, og at opsvinget ser ud til at fortsætte,« siger Steen Bocian i en kommentar.

Ifølge Steen Bocian kan travlheden hos de danske virksomheder give arbejdsgiverne problemer med at få fat i de rette medarbejdere.

»Allerede nu melder mange virksomheder om, at manglen på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning. Med fortsat fuldt tryk på verdensøkonomien, så risikerer vi en decideret overophedning på arbejdsmarkedet,« siger Steen Bocian.

Samme melding kommer kommer fra Dansk Industri.

»Der er dog en meget reel risiko for, at mangel på arbejdskraft kan lægge en dæmper på fremgangen herhjemme. 14 pct. af servicevirksomhederne melder nu, at mangel på medarbejdere er en begrænsning for produktionen. I industrien er det 9 pct. Det er det højeste niveau, vi har set, siden krisen ramte. Og det kan bremse mulighederne for vækst i den enkelte virksomhed,« siger Morten Granzau.