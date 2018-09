Økonomidebatten buldrede i både ind- og udland

Godmorgen – og velkommen til endnu en kort overflyvning over ugen, der gik i dansk og udenlandsk erhvervsliv.

Alt imens de største danske selskaber efterhånden har lagt sæsonens iltre regnskabsfeber bag sig, har vi især været vidne til en uge i makroøkonomiens tegn, der har budt på både opråb fra danske økonomer, et dugfrisk udspil til en ny finanslov og en konstant buldren fra Trumps handelsøkonomiske jungletrommer.

Vi starter dog et andet sted.

For selvom størstedelen af de danske sværvægtsvirksomheder efterhånden har lagt kvartalsregnskaberne frem for denne gang, har ugen ganske vist også budt på regnskabsnyt fra bl.a. SAS, Parken Sport & Entertainment og flere andre store selskaber.

SAS stryger mod nye højder

Blandt de mere opløftende fortællinger fra nyhedsugen, der gik, finder man førstnævnte nordiske flykæmpe.

Fredag kunne selskabet præsentere et regnskab for 3. kvartal, der af topchefen Rickard Gustafson blev betegnet som »et af de stærkeste resultater i SAS’ historie«, og det på trods af både stigende brændstofpriser og et stort antal forsinkelser og aflysninger henover de vigtige sommermåneder.

Med et resultat før skat på 2.004 mio. svenske kroner overgik SAS sidste års gode sommer, hvor resultatet endte på 1.973 mio. svenske kroner.

Og det var en nyhed, der vakte glæde blandt investorerne fredag morgen.

SAS-aktien strøg direkte til tops på det danske aktiemarked, og da dagen var omme, lød stigningen på 10,1 procent.

Markederne herhjemme og i resten af Europa var ellers præget af generelt røde tal, efter de seneste handelsøkonomiske udmeldinger fra vores amerikanske nabo på den anden side af Atlanten.

Trump sendte aktierne op – og ned igen

Knap havde radiostilheden således lagt sig i kølvandet på den amerikanske præsidents udmeldinger om en snarlig handelsaftale med Mexico, før han igen skruede op for retorikken mod både Kina, EU og WTO.

Og mens ugens første nyheder om en forestående handelsaftale mellem USA og landets nabo mod syd vakte begejstring på aktiemarkederne, formåede Donald Trump endnu en gang at kaste koldt vand i hovedet på investorerne i et interview med Bloomberg News torsdag.

Her rettede han igen skytset mod Kina, truede med milliardtariffer og et muligt amerikansk exit fra verdenshandelsorganisationen WTO.

Spørgsmålet er dog, hvad der er op og ned i Trumps trusler og hele balladen om verdenshandelen.

Det har Berlingske Business forsøgt give dig et nemt overblik over i en artikel, du kan læse her. For er det overhovedet muligt for Donald Trump at trække USA ud af WTO - eller er det blot tomme trusler og hård retorik?

Spørger man cheføkonom i Dansk Erhverv, Michael Bremerskov Jensen, er han ikke i tvivl.

»Det kommer ikke til at ske, at Trump får USA meldt ud af WTO. Det er mere retorik. Da man oprettede WTO og meldte USA ind, var Kongressen med, og den skal også være med, hvis USA vil melde sig ud«, forklarede han til Berlingske Business.

Frygt for politisk gaveregn og ny finanslov

Det har heller ikke været en fuldstændig stille nyhedsuge på indlandsfronten.

Udover nyheder om blandt andet den politianmeldte Københavns Andelskasse, milliarddonationer fra Novo Nordisk Fonden til dansk forskning og nye kapitler i sagaen om Lauritz.coms omstridte låneaftaler, har det også været en økonomitung uge herhjemme.

Torsdag præsenterede regeringen således sit udspil til en ny finanslov, ligesom økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA) fik optegnet forventningerne til dansk økonomi i regeringens økonomiske redegørelse.

Det blev dog et finanslovsudspil, der var en kende svært at sluge for flere borgerlige røster.

»Genvalg eller borgerlige resultater? Skulle nogen være i tvivl om regeringens førsteprioritet, giver finanslovsforslaget for 2019 et klart svar«, lød det bl.a. i Berlingskes egen leder under overskriften »Fejt finanslovsforslag er designet til genvalg«, der fortsætter således:

»Med finansloven vil regeringen dele gaver ud i rigt mål, mens det til gengæld er småt med finanspolitiske stramninger.«

Stramninger, som flere økonomer vel og mærke havde efterspurgt i Berlingske Business’ spalter forud præsentationen af udspillet. Blandt dem var Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea, der mener, at en opstramning af den økonomiske politik er på sin plads.

»Vi har stadig flere virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, og vi har set, at lønstigningstakten er begyndt at stige igen. Mere præcist at accelerere,« lød det fra Helge J. Pedersen, der samtidig rystede lidt på hovedet af den forudgående økonomiske politik:

»Det virker som om, at det først er, når vi er på afgrundens rand, at man strammer op. Det burde jo være det modsatte, at man sparer op, når det går godt, så man har noget at bruge af, når det bliver dårlige tider igen.«

Du kan læse om regeringens Økonomisk Redegørelse, der også blev præsenteret torsdag, her.

En familiekrønike til søndagskaffen

Sidst men ikke mindst har ugen i øvrigt budt på en række andre læseværdige historier, som du med fordel kan bruge din søndag formiddag på.

Det gælder blandt andet denne fortælling om, hvordan den verdenskendte kok Jamie Oliver sidste år var to timer fra konkurs med sin restaurantkæde samt et af de foreløbigt sidste kapitler i krøniken om det familieejede Rødovre Centrum.

Torsdag kunne Berlingske Business således fortælle, at storcentret, der er Danmarks største, vil blive sat til salg. Dermed slutter mere end et halvt århundredes familieejerskab over storcentret i Rødovre - og det med en ejendomshandel, der kan gå hen og blive den største nogensinde i en dansk kontekst.

Den historie kan du læse mere om her.