Økonomer: Væksten er bremset op i starten af året

Det tyder på, at den danske økonomi voksede en del mindre i årets første kvartal end i fjerde kvartal sidste år, og det kan betyde, at væksten i hele 2018 også bliver på et markant lavere niveau end de seneste år.

Sådan lyder det fra Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea, efter at Danmarks Statistik tirsdag morgen offentliggjorde den foreløbige opgørelse af BNP-indikatoren for januar, februar og marts.

Indikatoren for bruttonationalproduktet, BNP, viste en vækst på 0,3 pct. i første kvartal målt i sæsonkorrigerede tal. I fjerde kvartal var væksten på 0,9 pct.

- Hvis de efterfølgende opgørelser af de faktiske BNP-tal bekræfter indikatorens forudsigelser om en fremgang i første kvartal på 0,3 pct., vil det med stor sandsynlighed betyde, at væksten i hele 2018 bliver usædvanlig lav - og formentlig den laveste de seneste fem år, skriver Jan Størup Nielsen i en kommentar.

- Det skyldes både den moderate start på året, og et svært sammenligningsgrundlag fra 2017, hvor en stor éngangseffekt løftede BNP-niveauet kunstigt højt, skriver han og henviser til, at et patentsalg i medicinalindustrien på cirka 9 mia. kr. trak væksten op sidste år.

DANSK ØKONOMI KØRER PÅ FULDT BLUS

Hos Sydbank vurderer makroøkonom Søren V. Kristensen, at der ikke er tale om et prangende tempo i væksten i kvartalet, men at det går den rigtige vej. Han peger på, at både tal for detailsalget og dankortforbruget vidner om mere tilbageholdende tendenser, mens arbejdsmarkedet til gengæld fortsat viser pæn fremgang.

- Spørgsmålet er, om man kan forvente meget mere af dansk økonomi i de kommende kvartaler. Vi mener godt væksten kan blive lidt højere end i årets første måneder, men vi er nu i en situation, hvor dansk økonomi efterhånden kører på fuldt blus.

- Det betyder, at der ikke er mange ledige ressourcer i økonomien, og væksten ser derfor ud til at blive lidt lavere. En højere vækst vil kræve, at vi enten formår at løfte produktiviteten eller fortsætter med at øge og opkvalificere den danske arbejdsstyrke, skriver han i en kommentar.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at væksten i kvartalet blev understøttet af fremgang i byggeriet og industrien, mens det tyder på, at en opbremsning i eksporten af søtransport har trukket ned.

Ifølge Nordea er den danske eksport generelt stagneret siden årsskiftet, og ifølge chefanalytikeren kan det skyldes både en stærkere dansk kronekurs og et nedadgående prispres på flere af de vigtigste varegrupper i eksporten.

De to økonomer understreger dog også, at den første opgørelse af BNP-indikatoren generelt er præget af usikkerhed, og derfor skal man også passe på med at lægge for meget i det enkelte tal.

Usikkerheden på BNP-væksten opgøres til +/- 0,5 pct. ifølge Danmarks Statistik.

/ritzau/FINANS