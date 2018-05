Økonomer: Stadig masser af krudt i Trumps handelskrig

Derfor har USA underskud

Danske Bank fremhæver, at der primært er tre årsager til, at amerikanerne har et underskud i samhandelen med Kina på 400 mia. dollar om året:

1. De amerikanske husholdninger sparer meget lidt op. De forbruger mere, end de tjener.

2. Der er 70.000 amerikanske virksomheder, der producerer varer i Kina, som efterfølgende bliver sendt til USA.

3. En stor del af Kinas eksport er varer, hvor komponenterne bliver produceret i andre lande for derefter at blive samlet i Kina og solgt videre. Det gælder eksempelvis for iPhone. Men samlingen af iPhone skaber ikke ret meget værdi i Kina.