Økonomer: Opsvinget kører videre trods svag jobrapport

. Selv om der blev skabt markant færre arbejdspladser i USA i marts end ventet, så er den amerikanske økonomi fortsat godt kørende.

Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer, efter at jobrapporten viste en vækst på uventet lave 103.000 nye arbejdspladser i marts mod en ventet fremgang på 185.000.

Hos Sydbank påpeger cheføkonom Jacob Graven, at de lidt svage martstal kommer på ryggen af meget stærke tal i januar og februar, og at der i gennemsnit er skabt 200.000 arbejdsplader om måneden i år.

- Optimismen hos både forbrugere og virksomheder i USA er tårnhøj, og de fleste amerikanere får flere penge mellem hænderne. Vi vurderer derfor, at det amerikanske opsving vil fortsætte i det kommende år, skriver han i en kommentar.

De seneste ugers toldstrid mellem Kina og USA gør dog ifølge Formuepleje, at en svag jobrapport kan puste lidt til uroen på aktiemarkedet.

- Jobtallet ligger lidt lavt og noget lavere end ventet. Det ville normalt ikke gøre så meget, når økonomien kører på højtryk, men i ly af al uroen om handelskrigen kunne tallet optimalt set godt have ligget tættere på estimaterne, skriver Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, i en skriftlig kommentar.

Jobrapporten viste desuden en vækst på 2,7 pct. i lønningerne, hvilket var på linje med forventningerne, og flere iagttagere hæfter sig ved, at der ikke kom en negativ overraskelse på den front.

Det kunne ellers have tvunget den amerikanske centralbank, Federal Reserve, til at stramme sin pengepolitik hurtigere end planlagt for at undgå en overophedning, og den type overraskelser hader aktiemarkedet.

- Timelønningerne i marts viste ingen grimme overraskelser, der kunne skubbe til inflationsforventninger og rentefrygt - sådan som vi så det i starten af februar, skriver chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit og henviser til forrige jobrapport, hvor en stor stigning i timelønningerne blev startskuddet til store kursfald på aktiemarkedet.

Hos Dansk Erhverv påpeger cheføkonom Steen Bocian, at de amerikanske virksomheder begynder at mangle arbejdskraft efter de seneste års højkonjunktur.

- Selv om ledigheden ikke faldt i marts, så er der ingen tvivl om, at det amerikanske arbejdsmarked er stramt, skriver han i en kommentar.

Federal Reserve har indikeret yderligere to renteforhøjelser i år, hvilket også er forventningen blandt investorerne på finansmarkedet.

/ritzau/FINANS