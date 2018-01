Økonomer med klar melding: Ingen rentestigning i 2018

Godt nyt til de danske boligejere. Der kommer ingen rentestigning i 2018. Der er ro om kronen og meget tyder på, at vi skal helt hen til 2019, før vi ser en dansk renteforhøjelse.

Sådan lyder det fra både Danske Bank, Sydbank og Nykredit, efter helt nye tal for den danske valutabeholdning viser, at Danmarks Nationalbank ikke var inde og intervenere på valutamarkedet i december. Det var niende måned i træk, at Nationalbanken holdt sig i ro.

»Det viser med al tydelighed, at en dansk renteforhøjelse har endog meget lange udsigter. Det er således også vores forventning, at en dansk renteforhøjelse tidligst kommer i løbet af 2019, skriver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer i en kommentar.

»Det kræver dog, at ECB vælger at hæve renten i løbet af 2019. Det betyder også, at der er udsigt til et fortsat meget lavt renteniveau herhjemme over de kommende år. Det er umiddelbart rigtigt positivt, da det giver danskerne en klækkelig rentebesparelse,« hedder det videre.

Han understreger dog også, at den lave rente er en udfordring for den danske økonomi, fordi opsvinget er for stærkt til en så lav rente. Det er med til at øge risikoen for flaskehalse.

»De ekstraordinært lave renter rummer dertil en risiko for, at boligpriserne stiger til et uholdbart højt niveau. Faren er kort og godt, at danskerne bliver renteblinde og forlader sig på, at renterne aldrig kan stige igen,« siger Tore Stramer.

»Det øger risikoen for store boligprisfald, når renterne på et eller andet tidspunkt begynder at stige igen,« siger Tore Stramer.

Makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen fremhæver, at kronen godt kan blive presset i de kommende måneder, og Nationalbanken kan blive tvunget til at intervenere og i yderste konsekvens sætte renten ned.

»Det kan ske i forbindelse med det italienske valg, der skal løbe af stablen i marts. Hvis Femstjernebevægelsen eller andre eurokritiske partier får medvind i meningsmålingerne frem mod valget kan det skabe en fornyet usikkerhed om euroen fremtid, og ligeledes få investorerne til at søge mod danske kroner igen,« siger Søren V. Kristensen.

Mens cheføkonom i Danske Bank Las Olsen drypper lidt malurt i bægeret over for de danske boligejere.

»Selv om centralbankerne holder renten i ro kan det sagtens være, at de lange renter, som man for eksempel betaler for et 30-årigt lån, trækker opad. De renter reagerer længe før de formelle renteforhøjelser kommer, og de kan også blive påvirkede af, at renten bliver sat op i USA,« siger Las Olsen.