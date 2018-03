Økonomer: Manglen på arbejdskraft er ikke stigende

I industrien bliver 9 pct. af virksomhederne begrænset af den manglende arbejdskraft, hvilket er det samme tal som for et halvt år siden. Inden for byggeriet er det 24 pct., hvilket er en lille stigning fra februar, men stadig under niveauet i sidste halvdel af 2017, vurderer Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, i en kommentar.

»Vi skal være opmærksomme på risikoen for arbejdskraftmangel, men vi er ikke der, hvor det er nødvendigt for alvor at bremse op,« siger Las Olsen i en kommentaren.

Han bakkes op af cheføkonom i Nykredit, Tore Stramer.

»Det er naturligvis positivt, da det mindsker risikoen for en decideret overophedning med akut mangel på arbejdskraft,« siger han i en kommentar.

TRUSLER OM HANDELSKRIG PRELLER AF

Den danske tillidsindikator, der sammenfatter erhvervenes og forbrugernes forventninger, falder til 0,81 i marts og er præget af fald i alle sektorer. Men det er så lidt, at det ikke bør give »årsag til panderynker,« forklarer Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, i en kommentar.

Til trods for nye toldtiltag fra den amerikanske præsident, Donald Trump, og fare for en konflikt på det offentlige arbejdsmarked, virker det ikke til, at erhvervslivet er synderligt bekymret.

»Dagens gode nyheder er altså, at den tiltagende risiko for en storkonflikt og en global handelskrig synes at være prellet af på erhvervslivet,« siger Tore Stramer.