Økonomer: Handelskrig og storkonflikt bag faldende forbrugertillid

Arkivfoto. Under lærerlockouten demonstrerede 40-50.000 lærere på Christiansborg Slotsplads torsdag d. 11. april, 2013. Det kan blive forligsmand Mette Christensens opgave at rede trådene ud, hvis overenskomstforhandlingerne ender med storkonflikt. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2018

Sådan lyder vurderingen blandt flere økonomer, efter at tal fra Danmarks Statistik fredag morgen viser, at forbrugertilliden faldt til indeks 7,1 fra indeks 8,5 måneden før. Dermed har forbrugertilliden i april været den laveste for indeværende år.

Fra Sydbank forklarer makroøkonom Søren V. Kristensen, at faldet var bredt funderet i underindeksene, og at det altså skyldtes både en lidt dårligere vurdering af den nuværende situation og et knapt så optimistisk syn på fremtiden.

- Nyhedsbilledet har i den seneste tid også været præget af flere faktorer, som traditionelt set lægger en dæmper på humøret og forbrugslysten.

- På den internationale scene er det naturligvis risikoen for en mere udbredt handelskrig, mens risikoen for en decideret krig - af den slags med rigtige våben - også må siges at have været tilstede i den forgangne måned. Indtil videre ser det dog ikke ud til, at skrækscenariet hverken på den handels- eller den geopolitiske scene for alvor materialiserer sig. Det bør holde en solid bund under forbrugernes humør.

- Der er dog også usikkerhedsmomenter på den nationale scene, hvor de mildest talt problematiske overenskomstforhandlinger betyder, at en storkonflikt kan bryde ud. Det kan få store konsekvenser for mange danskeres hverdag, og derfor kan det også forklare noget af faldet, skriver Søren V. Kristensen i en kommentar.

STORKONFLIKT HAR VÆRET PARTYKILLER

Netop muligheden for en dansk storkonflikt bliver af Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, udpeget som en af synderne bag faldet i forbrugertilliden.

Havde det ikke været for en lurende storkonflikt, kunne billedet have været en del anderledes, da der er rekordhøj beskæftigelse, og inflationen samtidig er overraskende lav.

- Alligevel blomstrer forbrugeroptimismen ikke helt så meget som det aktuelle forrygende forårsvejr.

- Der kan næsten kun være én forklaring på den trods alt temmelig moderate forbrugeroptimisme. Og det er udsigten til en storkonflikt på arbejdsmarkedet, der især på undersøgelsens indsamlingstidspunkt var meget overhængende. Og denne usikkerhed har altså været "partykiller" for blandt andet privatforbruget her i starten af andet kvartal.

- Usikkerheden har ført til en lidt svagere bedømmelse af familiernes egen økonomiske situation end tidligere på året. Derfor befinder vi os - malet med bred pensel - i den usædvanlige situation, at de bløde nøgletal for tiden udvikler sig lidt svagere end de faktiske "hårde" nøgletal for dansk økonomi, som for eksempel beskæftigelsen og BNP-væksten, skriver Bo Sandberg i en kommentar.

Den danske forbrugertillids fald til indeks 7,1 i april var større end ventet, da økonomer adspurgt af Bloomberg News blot havde regnet med et fald til indeks 7,8 fra indeks 8,5 i marts.

/ritzau/FINANS