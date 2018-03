Økonom om Trumps varslede handelskrig: »Det kan blive rigtig godt for Danmark«

Der er ingen vindere ved en handelskrig, men måske kan det på den korte bane give forretningsmuligheder for danske virksomheder, at USAs præsident Donald Trump nu retter sigtekornet ind på Kina og ikke også EU i sin varslede importtold for at prøve at beskytte amerikanske virksomheder og arbejdspladser.

Det siger Philipp Scröder, der er professor i økonomi ved Syddansk Universitet og ekspert i international samhandel.

»Det kan blive rigtig godt for Danmark. Hvis amerikansk svinekød ikke kan sælges i Kina, så vil jeg gerne købe aktier i Danish Crown. Hvis man lukker den handelsstrøm, der er mellem USA og Kina, vil det være en stor fordel for en række danske producenter, for der er jo nogle tomme hyldemeter, der skal fyldes med andre produkter,« siger Schröder.

I går varslede Trump toldmure mod en lang række produkter, herunder stål, som USA hvert år importerer fra Kina, for at mindske et gigantisk handelsunderskud med Kina. Trump varslede ny told på kinesiske varer for op mod 60 milliarder dollar. Som modsvar varslede Kina at de ville sætte toldmure op den anden vej for at ramme amerikansk eksport af bl.a. frugt og svinekød.

Tidligere har Trump også raslet med toldsablen over for varer fra EU. Men indtil videre rammes europæiske virksomheder ikke. I hvert fald ikke direkte.

»Slipper vi for handelskrig? Det gør vi ikke, men nu er den meget mere fokuseret på USA og Kina. Den amerikanske administration er blevet lidt skarpere på hvad den egentlig mener, at den har et problem med. Men der er kun tabere i en handelskrig,« siger Philipp Schröder og han fortsætter:

»Alle de lande, som er de største ståleksportører til USA, har Trump fornuftigt nok undtaget i første omgang, fordi han og USA ellers ville komme til at mangle stål. Der opstår jo ikke bare lige en stålproduktion i USA der over natten kan tage over og tilfredsstille den efterspørgsel på stål, der er i USA,« siger SDU-professoren med henvisning til, at bl.a. Mexico, Canada og Brasilien ligesom EU er undtaget.

Ifølge Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank, kan danske virksomhed tørre svende af panden i første omgang.

»Jeg tror, at EU I første omgang kan slappe af. Man kan dog ikke udelukke, at USA kan finde på noget over for Tyskland, som har et stort handelsoverskud med USA. Og som Trump og hans rådgivere tidligere har langet kraftigt ud efter. Men EU som helhed tror jeg ikke er i skudlinjen. Danmark har i øvrigt et ret stort handelsoverskud med USA. Men Danmark er nok for lille til at det er noget Trump vil gøre noget ved. Det afgørende slag på handelsfronten nu står mellem USA og Kina,« siger Allan von Mehren.

Ifølge eksperterne er amerikanernes meldinger og kinesernes modsvar en kalr optrapning frem mod det, der kan være en decideret handelskrig. Men endnu holder de sig tilsyneladende inden for rammerne af Verdenshandelsorganisatioben, WTO.

»Vi forventer fortsat, at Kina vil træde forsigtigt for ikke at provokere Trump til hårdere tiltag. Men samtidig vil de forsøge at signalere, at de er villige til at gå hele vejen. Det er klassisk ’brinkmanship’ hvor de to parter bevæger sig mod kanten og viser de ikke vil holde sig tilbage, hvis det bliver nødvendigt. Men har ingen af parterne har interesse i, at det fører til en decideret handelskrig, da det vil ramme både amerikansk såvel som kinesisk økonomi hårdt,« siger Allan von Mehren.

Ifølge Philipp Schröder kan hele WTO-systemet dog ende med at bryde sammen.

»Kinesernes modsvar tyder på, at man prøver at holde sig inden WTO-rammerne, fordi de gør det, man gerne må inden for det system. De må gerne komme med en straftold den anden vej, når de bliver ramt. Hele WTO-systemet kan dog ende med at kollapse under sådan en handelskrig, det er slet ikke designet til sådan et pres. WTO er jo dybest set bare et frivilligt forhandlingsbord, hvor man har aftalt at opføre sig pænt. Hvis man ikke opfører sig pænt, så bryder det jo sammen. Det ægte skrækscenarie er, at Trump begynder at agere uden for WTO-systemet,« siger Philipp Schröder.