Øget tilflytning får økonomien på Bornholm til at blomstre

Efter et halvt århundrede med et gennemsnitligt befolkningstab på 175 personer om året, mistede solskinsøen fra 2015 til 2017 i gennemsnit "kun" 65 beboere om året.

Samtidig med at befolkningstabet falder, er der nu også flere, der flytter til Bornholm, end der flytter derfra, viser tal fra Danmarks Statistik.

Alt sammen er del af en udvikling, der får økonomien på Bornholm til at blomstre op.

Det siger cheføkonom ved Nykredit Tore Stramer.

- Det økonomiske opsving gør, at beskæftigelsen stiger. Det gør Bornholm mere attraktiv og får flere til at flytte dertil.

- Samtidig viser opsvinget, at man er i stand til at beholde folk på Bornholm og få dem til at deltage i det økonomiske opsving, siger han.

Bornholm giver faktisk resten af Danmark baghjul, når det gælder økonomien, siger Tore Stramer.

- Kigger man på væksten i bruttonationalprodukt per person i beskæftigelse, så har det været højst på Bornholm i forhold til resten af landet med 1,6 procent siden 2013. Så det er gået rigtig godt på øen.

- Det viser, at der er gang i en eller anden positiv dynamik, der sætter gang i hjulene, siger han.

Grunden til, at befolkningstallet på Bornholm - der ligger på lige under 40.000 - falder, mens tilflytningen stiger, er, at der stadig dør flere, end der bliver født på øen.

Hvis den tendens kan vendes, kan den positive økonomiske udvikling fortsætte, spår Tore Stramer.

- Vi kan se, at der er gang i en selvforstærkende udvikling på Bornholm, men den sidste brik, der mangler, er, at der bliver født flere.

- Der bor ikke nok unge mennesker i den fødedygtige alder på øen, så hvis der kommer det, kan jeg kun forestille mig, at den positive udvikling kan blive ved, siger han.

Folkemødet på Bornholm kan være en af årsagerne til, at Bornholm er blevet mere attraktiv for potentielle tilflyttere, siger cheføkonomen, der dog påpeger, at det blot er spekulationer.

Den årlige samling af borgere, politikere, journalister, kommunikationsfolk, debattører og lignende starter torsdag i Allinge.

/ritzau/