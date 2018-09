OECD sænker vækstprognose for i år og næste år

Arkivfoto: DONG Energy Avedøreværk uden for København.

Det sker på baggrund af en forventning om, at den globale økonomiske vækst kan have toppet, samtidig med at der er uro på flere af de nye markeder - emerging markets - og i handelsforholdene mellem en række af verdens største økonomier.

Fra at OECD i sin foregående prognose ventede en vækst i 2018 på 3,8 pct., ser organisationen nu en vækst på 3,7 pct. For 2019 lyder prognosen nu 3,7 pct. mod 3,9 pct. i den prognose, som OECD offentliggjorde i maj.

»Der er stadig fremgang i verdensøkonomien, men der hersker desværre en del usikkerheder omkring penge- og handelspolitik samt stabiliteten i udvalgte emerging markets, som kan bremse væksten i de kommende år.«

»Ifølge OECD fortsætter europæisk økonomi fremad med cirka 2 pct. om året, og også væksten i USA ser stabil ud. Men udsigterne for væksten i Tyrkiet og Argentina er dog blevet stærkt reduceret i OECDs nye prognose,« siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Set med danske briller kan det være særligt bekymrende, at OECD for Tyskland, der er Danmarks største handelsaftager, nu ser en vækst i 2018 på 1,9 pct. mod før 2,1 pct. og 1,8 pct. i 2019 fra tidligere 2,1 pct.

»De seneste års pæne fremgang i verdensøkonomien er desværre gået uden om dansk eksport.«

»Selv om væksten er aftagende, så forudser OECD fortsat fremgang på vores store eksportmarkeder. Væksten bør være stærk nok til at løfte dansk eksport i sidste halvdel af 2018 og næste år,« siger Allan Sørensen.

I forhold til USA og Kina, der er de to centrale aktører i den igangværende handelskonflikt, har OECD ikke justeret det store i sin prognose for økonomiernes vækst.

For Kina ser organisationen fortsat en vækst på 6,7 pct. i 2018 og en vækst på 6,4 pct. i 2019. Og for USA ventes økonomien stadig at vokse med 2,9 pct. i 2018, mens der i 2019 nu ses en vækst på 2,7 pct. mod 2,8 pct. i maj-opgørelsen.

»Toldkrigen mellem USA og Kina er dog meget bekymrende og kan stikke en kæp i de to store hjul, der sætter tempoet i verdensøkonomien. USA og Kina er med afstand de største økonomier i verden, og udgør tilsammen 40 pct. af den samlede verdensøkonomi,« siger Allan Sørensen.