Nye tal overbeviser Kasi-Jesper: »Jeg har fuldstændig ret i, at Pandora selvfølgelig skylder mig en masse penge«

Jesper »Kasi« Nielsen føler sig sikker på, at Pandora skylder ham et større millionbeløb, efter et tysk datterselskab netop har givet et større overskud.

Godmorgen.

Velkommen til det daglige nyhedsoverblik på denne solrige onsdag, der vil stå i Christiansborgs tegn, da statsminister Lars Løkke Rasmussen efter planen præsenterer en regeringsrokade senere i dag. Det betyder dog ikke, at erhvervslivet står stille, så her er nyhedsoverblikket til at starte din dag: Fra Kasi-Jesper til Gibson-guitarer.

1

Vi starter hos smykkeselskabet Pandora, der stadig kæmper med Jesper »Kasi« Nielsen om en såkaldt earn out-aftale fra dengang, hvor Pandora købte selskabet Pandora CWE fra den danske smykkemand. Nu er der kommet nyt regnskab fra selskabet, skriver Finans.dk, og det puster endnu engang til sagaen om Pandora og Kasi-Jesper.

Der er nemlig godt gang i regnskabet, som for andet år i træk giver et millionoverskud. I 2017 var overskuddet på 833 mio. kr., og det giver Jesper »Kasi« Nielsen ny tro på, at Pandora skylder ham penge. Da Pandora købte Pandora CWE i 2010 for 385 mio. kr., blev der samtidigt lavet en earn out-aftale, som afgang af indtjeningen i Pandora CWE i 2014. Pandora CWE tjente dog ingen penge i 2014, og derfor mener smykkeselskabet ikke, at man skylder Jesper »Kasi« Nielsen en krone. Kasi derimod mener, at Pandora skylder ham 761 mio. kr., og han føler, at Pandora CWEs nuværende gode gænge understøtter hans sag.

»Nu ligner det de tal, som vi kiggede på, da vi lavede planerne dengang. Det er jo også derfor, at vi fra vores side gerne vil have en afklaring på, hvorfor der ingen indtjening var i de år, da earn out-aftalen løb,« siger Kasi-Jesper til Finans.dk og tilføjer senere:

»Jeg ved helt ind i hjertet, at jeg har fuldstændig ret i, at Pandora selvfølgelig skylder en masse penge.«

Pandora har ikke ønsket at kommentere sagen over for Finans.dk.

2

Medicinalkæmpen Novo Nordisk er kommet med regnskab for årets første tre måneder, og det går rigtig fint i selskabet, hvor det ellers var frygtet, at valutamodvind fra USA ville ødelægge festen.

Novo tjener næsten end 800 millioner kroner mere i årets første kvartal end forventet, og til trods for dollar-modstanden er den danske diabeteskæmpe alligevel i stand til at hæve sine forventninger til årets indtjening.

For 2018 forventer Novo nu en salgsvækst på 3-5 pct. opgjort i lokale valutaer mod en tidligere forventning på 2-5 pct. Også forventningerne til driftsindtjeningen hæves til en vækst på 2-5 pct. mod den tidligere forventning om en stigning på 1-5 pct.

Berlingske Business følger Novo-regnskabet i løbet af dagen.

3

Det har været nogle hårde år for guitarproducenten Gibson, der har leveret strengeinstrumenter til blandt andre Elvis og The Who's Pete Townshend.

Onsdag kom det så frem, at Gibson har søgt om såkaldt chapter 11-konkursbegæring i USA, som bruges for at lave en reorganisering af selskaber, når der er opstået økonomiske problemer.

I Gibsons tilfælde veksler selskabets kreditorer deres gæld til ejerskab i guitarproducenten fra Nashville, Tennessee.

Gibson er kommet i problemer, efter man i i 2014 overtog en del af hollandske Philips' division for forbrugerelektronik for 135 millioner dollar. Men satsningen har vist sig utilstrækkelig. Salget i udlandet har været kraftigt faldende, og Gibson står tilbage med en gæld på 500 millioner dollar - godt tre milliarder kroner, skriver Ritzau Finans.

I en erklæring oplyser Gibson, at division for forbrugerelektronik skal afvikles, så Guitarproducenten igen kan fokusere på sin seksstrengede kerneforretning.

»Denne proces vil være stort set usynlig for vores kunder, som alle fortsat kan stole på, at Gibson leverer uovertrufne produkter og kundeservice,« udtaler direktør Henry Juszkiewicz i en pressemeddelelse.

Dagens overblik leverer Andreas Østerheden, seniorstrateg hos Nordea.

På datafronten blev dagen skudt i gang allerede i nat, hvor vi fik de kinesiske erhvervstillidstal (Caixin), som kom ud højere end ventet. Formiddagen i Europa vil også stå på erhvervstillidstal, hvor der kommer endelige erhvervstillidstal fra Eurozonen som ventes at lande på 56, hvilket er et solidt niveau. Senere på dagen er det værd at følge de europæiske væksttal, og i lyset af BNP tal fra Frankrig og Spanien i fredags venter vi en vækst der lander 0,5pct. for kvartalet.

I løbet af dagen er det også værd at følge regnskabsaflæggelser, herunder bla. danske Novo Nordisk, Tesla og Mastercard. Den amerikanske regnskabssæson er over halvvejs, og der har indtil videre været tale om en bomstærk regnskabssæson. Der er blandt investorerne ikke blevet kvitteret for i en grad som vi forventede. Vi tilskriver det delvist de seneste måneder uro omkring handelspolitikken.

Af andre begivenheder, så starter i dag en ny runde af Brexit-forhandlinger, som varer indtil fredag. Man bør have et øje på nyhedsstrømmen, og særligt hvis der kommer nyheder relateret til hårdknuden omkring grænsen til Irland. Sidst på dagen kan man følge den amerikanske centralbanks rentemøde (FOMC), som dog vi dog ikke venter meget nyt af. Der er hverken nye økonomiske prognoser eller efterfølgende pressekonference. Vi venter, at centralbanken kommer med eventuelle ændringer til den fremtidige pengepolitik samt hæver renten ved næste måneds møde.

Aktiemarkederne i østen er åbnet lige omkring et rundt nul.