Nye EU-regler kan give danske virksomheder kæmpebøder: Men mange aner ikke, hvad de går ud på

Godmorgen,

Her har du morgenens overblik over de vigtigste erhvervsnyheder.

1

Den 25. maj træder EUs persondataforordning i kraft. Det lyder måske en anelse kedeligt, men for danske virksomheder kan det få store konsekvenser, hvis de undervurderer de nye regler, skriver Finans.

Kort fortalt betyder reglerne, at alle virksomheder i EU skal tage stilling til, hvordan de håndterer persondata. Det kan være alt fra uopfordrede ansøgninger til billeder af kunder og ansatte. Hvis virksomheder ikke har styr på persondataene, kan de fra sidst i maj idømmes enorme bøder - helt op til 150 mio. kr. eller fire pct. af koncernens globale indtjening.

Men lige nu er der ikke styr på reglerne ude i de danske virksomheder. Et rundspørge fra analysehuset Wilke lavet for Finans viser, at hver tredje virksomheder ikke aner, hvad EUs persondataforordning går ud på. 55 pct. svarer, at de enten slet ikke er klar eller kun delvist klar til at håndtere de nye regler.

De nye regler bør dog tænkes ind på lige vilkår med eksempelvis skat, mener Nis Peter Dall, som er partner i advokatfirmaet Bird & Bird.

»Ingen virksomheder sætter gang i noget uden at tænke på den økonomiske eller skattemæssige effekt. Fremover skal de også tænke persondata ind,« siger han.

2

A. P. Møller Holding, selskabet bag den store danske virksomhed, er tæt på at overtage borerigselskabet Maersk Drilling sammen med en endnu ukendt partner, erfarer Berlingske fra flere kilder.

Handlen kan have en værdi på over 27 mia. kroner, og salget kan dermed blive en af de største danske virksomhedsovertagelser nogensinde. Bliver Maersk Drilling solgt, vil det være et af de sidste af mange frasalg af energiselskaber, som A. P. Møller -Mærsk allerede har gennemført, siden den danske koncern lancerede en ny strategi i efteråret 2016.

Ifølge Berlingskes oplysninger vil handlen involvere en partner, som det ikke har været muligt at identificere. Partneren, der angiveligt er en aktør fra industrien, vil få en ejerandel i Maersk Drilling, men præcis hvor stor en andel er uklart. En mulighed er, at de to danner et joint venture-selskab.

Læs mere om den opsigtsvækkende handel i Berlingske Business (kræver abonnement).

3

I dag starter det globale topmøde i Davos i Schweiz. Men allerede nu er hele verden begyndt at kigge frem mod fredag. For blandt gæsterne er Donald Trump Davos, som den første amerikanske præsident i 18 år. Danmarks finansminister, Kristian Jensen ( V), kommer til at lytte grundigt efter, fortæller han til Berlingske Business (kræver abonnement.)

For mens Bill Clinton for 18 år siden var en varm fortaler for frihandel og en liberal verdensorden, har det hidtil ikke været tilfældet for Donald Trump, der har slået en sjælden protektionistisk tone an for en amerikansk præsident.

Samtidig har Trump talrige gange tordnet mod den elite, som det årlige møde for toppolitikere, erhvervsledere og fagforeningsbosser i den schweiziske alpeby for mange er indbegrebet af.

»På en måde er det paradoksalt, at Donald Trump er hovedtaleren, når nu overskriften for World Economic Forum er »en samlet fremtid i en splittet verden«. Men omvendt er det ham, vi må høre, for vi har brug for at få ham ind på banen og til at engagere sig i et forpligtende internationalt fællesskab,« siger den danske udenrigsminister.

Du kan følge topmødet i Davos på Business.dk og på Business Live.

Business anbefaler

Hør også podcasten »Dine penge« om privatøkonomi. Du kan blandt andet høre om Søren Faulis investering, der gav et afkast på 8.200 procent.

Find alle udsendelser fra Berlingske Business i din podcast-app og på Apple TV, på Spreaker.com eller via iTunes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.

4

For anden gang på få måneder truer Nasdaq i New York med at smide danske Michael Brudevold Hansens IT-selskab af børsen. Det skriver Børsen. Ominto blev noteret i marts 2017 og har prominente danske navne som Pandora-milliardæren René Sindlev, Ole Abildgaard og Spangsberg-familien i investor-kredsen.

Truslen fra Nasdaq kommer denne gang, efter at Ominto har afleveret sit årsregnskab for sent. Det var lignende problemer med tredjekvartalsregnskabet, der første gang fik Nasdaq til at skælde ud. Ominto skal nu senest 5. marts præsentere en plan for, hvordan det vil overholde reglerne for fortsat at kunne blive på børsen.

Siden Ominto blev børsnoteret for under et år siden, er aktiekursen faldet fra kurs 18 til omtrent kurs 4, og selskabet har haft store underskud. Stifter, adm. direktør og storaktionær, Michael Brudevold Hansen, har ikke svaret på Børsens henvendelser.

5

Netflix fik sidste år 24 millioner nye abonnenter på sin streamingplatform. Omsætningen steg i 2017 med 36 procent til 11 milliarder dollar - 67 milliarder kroner. Det skriver Netflix i sit regnskab for fjerde kvartal ifølge Ritzau Finans.

»Fjerde kvartal afsluttede et fantastisk år for Netflix med nye sæsoner af The Crown, Black Mirror såvel som Stranger Things,« skriver Netflix.

Også Mindhunter - en populær serie om seriemordere - har trukket nye kunder i butikken, vurderer Netflix.

I eftermarkedet steg Netflix-aktien med 9 pct. som følge af det stærke årsregnskab, skriver Financial Times.

Nordeas chefstrateg Philip Jagd udpeger her tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

Bank of Japan (BoJ) har her til morgen holdt pengepolitikken uændret men dog styrket sine signaler omkring inflationsforventningerne lidt så Yennen er styrket lidt. Det mere afgørende for aktiemarkedet bliver, om Guvernør Kuroda på sit pressemødet her til morgen ryster blot det mindste på hånden i forhold til centralbankens fastfrysning af rentekurven. Gør han det, så vil renterne også i Europa trække højere, og det vil gavne Finans fremfor sektorer som Stabilt forbrug og Forsyning.

Embedsmænd fra USA, Canada og Mexico indleder 6. og sidste runde af forhandlinger om deres frihandelsaftale, NAFTA. Givet vores erfaringer med Præsident Trump vil han ikke være sen til at lægge pres på forhandlingerne med udmeldinger / trusler fra det hvide hus, hvilket kan skabe midlertidigt støj omkring den Mexi kanske peso samt aktier fra Latinamerika mere bredt. Amerikanske bil-aktier kan også reagere på udviklingen, da de er meget afhængige af handelsvilkårene over grænsen til Mexico.

Oliefølsomme aktier vil komme i vælten i dag, hvor vi får tal for de amerikanske råolielagre. Lagertallene har de senere uger drevet gæk med olieprisen og falder lagrene igen mere end ventet vil olieprisen tendere at trække højere og tage energiaktierne med sig.

Mandagens positive takter fra Wall Street, som nød godt af et indgået budgetforlig mellem de amerikanske politikere, bidrager til en positiv handel på de asiatiske aktiemarkeder tirsdag.