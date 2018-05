Ny Starbucks-politik: Kom indenfor og slå dig ned. Du behøver ikke købe noget

»Vi ønsker, at vores butikker skal være det tredje sted (The Third Place, red.), hvor kunder kan mødes og knyttes sammen. Enhver kunde er velkommen til at bruge Starbucks, inklusiv vores badeværelser, kafeer og terrasser, uanset om de køber noget eller ej,« lød meldingen i kaffekædens seneste udmelding, der nu skaber furore på sociale medier.

Vi skal tage et kig på en potentiel iværksætter-boble, Netflix's præsidentielle guldkalv og en tur til en kostskole i det sydlige England, der netop har skrevet en interessant kontrakt med Ørsted.

Men inden vi når så langt, tager vi turen til USA, hvor Starbucks er på vej ud af en shitstorm - men måske på vej ind i en anden.

»Jeg kan ikke se, hvordan det her skal fungere«

Man støder ofte på en uskreven - og til tider skreven - regel i restaurationsbranchen: Køb noget, hvis du gerne vil sidde her. Den kutyme forsøger den amerikanske kaffekæde Starbucks nu at gøre op med, skriver Fox News.

»Vi er forpligtede til at skabe en kultur med varme og en følelse af at høre, og hvor enhver er velkommen,« indleder mokkamastodenten en pressemeddelelse, som sætter rammerne for den såkaldte »Third Space Policy«.

Den nye virksomhedspolitik giver officielt ansatte instrukser om, at enhver skal ses som en kunde, »uanset om de foretager et køb eller ej«. Selvom udmeldingen kan virke bizart, skal den ses i lyset en shitstorm, som milliardvirksomheden blev hvirvlet ind i, efter at to afroamerikanske mænd blev arresteret i Philadelphia tilbage i april.

Den nye politik nåede dog ikke helt i mål med at gyde olie på vandene, og der har været blandede reaktioner fra både ansatte og kunder. Skrivelsen er på den måde blevet et større debatemne, hvor det store spørgsmål er: Er Starbucks ved at blive en varmestue?

»Jeg kan ikke se, hvordan det her skal fungere i byområder med store mængder hjemløse/ psykisk syge grupper. Jeg er bare bekymret for hvor mange ansatte, der vil være i fare (eller blive fyret), indtil det sker,« lød tankerækken fra en bruger på det sociale medie Reddit.

Men selvom Starbucks seneste påhit ikke falder i helt god jord, er det generelt blevet trendy at få ideer - ikke mindst i Danmark, hvor iværksættere er ved at blive rockstjerner.

Iværksætteri og en irakisk informationsminister

Det er »in« at være iværksætter. Startupkulturen skinner igennem i alt fra TV, podcasts og spreder sig nu over i den virkelige verden, hvor kendiskulturen er begyndt at få rigtig fat.

»Bare så sent som i dag blev jeg genkendt på gaden af folk, der råbte til mig og spurgte ind til mit næste foredrag. Og jeg oplever, at folk vil tage selfies med mig,« forklarer Martin Thorborg, der er serieiværksætter og direktør for Dinero.

Som Berlingske Business tidligere har beskrevet, er det efterhånden nærmest en hædersbevisning at kalde sig iværksætter - også selvom få selv ønsker at kaste sig ud i et forretningseventyr uden sikkerhedsnet. Men ifølge flere serieiværksættere som, Thorborg, Lars Tvede og Tommy Ahlers, kan det eksisterende kapløb om en plads i idoldyrkelsen få iværksætteriet i Danmark til at rende ind i en boble.

»Vi griber ud efter iværksætterfortællinger for at bekræfte os selv som en irakisk informationsminister om, at nu er alt i orden. Derfor kommer de her fortællinger så ekstremt langt. For de møder ikke rigtig noget modstand,« konstaterer Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening.

Business anbefaler

Er Obama Netflixs nye guldkalv?

Kevin Spacey, Jason Bateman, Ashton Kutcher, Drew Barrymore, Naomi Watts, Winona Ryder, David Letterman og listen fortsætter. Netflix har over de senere år satset markant på egenproduceret indhold, og med de store satsninger er flere større navne kommet på rollelisten. Ingen har dog været tidligere præsidenter eller vundet Nobels Fredspris - indtil nu.

Det tidligere præsidentpar Barack og Michelle Obama har netop indgået et samarbejde med streaming-giganten, hvor de skal udvikle indhold gennem produktionsselskabet »Higher Ground Productions«, skriver Netflix i en pressemeddelelse. Det reelle indhold skal tilsyneladende være en blanding af serier, dokumentarer og spillefilm.

»Barack og Michelle Obama er blandt verdens mest respekterede og anerkendte offentlige personer og er i en unik position til at finde og fremhæve personhistorier, der gør en forskel i deres lokalsamfund og arbejder for at ændrer verden for det bedre,« lød det fra Netflix’s indholdschef Ted Sarandos.

Netflix er kendt for at give store friheder i udviklingen af indhold til sine producenter, men ifølge tidligere udtalelser til The New York Times er det seneste medieeventyr ikke bare en prædikestol for den tidligere præsident. Obama vil ikke anvende kontrakten - og den direkte adgang til de 125 millioner Netflix-brugere - til at svare på kritik fra siddende præsident Trump eller konservative kritikere, skrev avisen.

Michelle Obama har dog indikeret, at der vil være et bestemt mønster for historier, da hun og hendes mand »altid har troet på at kraften i story-telling kan inspirere os, få os til at tænke på verden omkring os på en anden måde, og til at hjælpe os åbne vores sind og hjerter for andre«, skriver The Guardian.

Hvornår det første Obama-baserede Netflix-program løber over skærmen er endnu uvist, men ifølge streamingtjenesten vil de være tilgængelige i samtlige 190 lande, hvor milliardvirksomheden er aktiv.

Men mens vi venter, tager vi et smut til det sydlige England, hvor en dansk energigigant også er i færd med at få nye projekter sat i søen.

Britisk kostskole bliver Ørsteds første kunde…

… til energikoncernens seneste satsnings. Milton Abbey School udenfor Bournemouth i det sydlige England har netop indgået et 18-årigt samarbejde med energikoncernen for at optimerer skolens energihåndtering, ifølge Børsen.

Satsningen, der går under navnet »Energy as a service«, skal arbejde med de naturlige begrænsninger, der kommer med mere bæredygtig energi, hvor elprisen vitterligt svinger alt efter, hvordan vinden blæser. Målet med det nye projekt at få udbud og efterspørgsel til at mødes mere effektivt, når det gælder grøn energi.

»Flere af de projekter, vi arbejder på, har også såkaldt fleksibilitet inde over, altså at de også kan eksportere egenproduceret energi,« siger Morten Buchgreitz, koncerndirektør for distribution i Ørsted, der samtidig anslår, at det er tilfældet i 75 pct. af kundesamtalerne.

Den første danske kunde bliver tæppeproducenten Egetæpper.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Brøndby snublede på målstregen og i dag skal det gøres op hvad det manglende mesterskab kommer til at koste den børsnoterede klub i markedsværdi. Et 30 % kursfald eller mere er ikke utænkeligt. Champions League drømmene brast og en aktiekurs som har været på himmelfart og taget udgangspunkt i et mesterskab kan koste 200 mio., hvoraf halvdelen bliver båret af Jan Bech Andersen som majoritetsaktionær.

Olieprisen har retning mod 80 USD per tønde for Brent. Stigende oliepriser kommer efter valget i Venezuela og forventninger om at Donald Trump vil indføre sanktioner mod det olierige land, som er fattige på næsten alt; også demokrati. Stigende oliepriser kan blive en hovedpine for investorerne.

Fortsætter nedturen for Pandora? Siden regnskabet er investorerne blevet 17 mia. eller tæt 25 % fattigere af at være aktionærer. Er kursnedsablingen ved at være overstået?

Det sker på markederne

De asiatiske aktiebørser ligger med små udsving tirsdag, hvor der generelt er afdæmpet aktivitet på grund af helligdage i Sydkorea og Hongkong. / ritzau finans /