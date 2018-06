Ny opgørelse giver de allerrigeste danskere grund til at smile bredt

Da nytårsklokkerne ringende et nyt årtusind ind, var der blot to danskere at finde på listen over verdens dollarmilliardærer.

17 år senere var der fem gange så mange, og antallet af ekstremt rige danskere vil fortsætte med at vokse de kommende år, vurderer eksperter.

»Der er ingen tvivl om, at den allerøverste top har fået det bedre,« siger økonomiprofessor ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

Siden år 2000 er de danske dollarmilliardærer gået fra at eje 6,4 milliarder dollar til 43,7 milliarder dollar i 2017. Dermed har dollarmilliardærerne næsten syvdoblet deres formue, og de 10 rigeste danskere, dollarmilliardærerne, ejer i dag 3,5 procent af Danmarks samlede formue.

»Overordnet viser tallene, at der er kommet flere dollarmilliardærer, og at den rigeste procent ejer en større andel af den samlede formue,« siger Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea.

En del af forklaringen på stigningen i antallet af dollarmilliardærer er, at Kjeld Kirk Kristiansen har fordelt sin store formue i Lego til sine arvtagere fra 2017 til 2018. Ifølge Bo Sandemann er en anden forklaring, at globaliseringen har gjort det nemmere at tjene styrtende med penge.

»Hvis du har den rigtige gode idé og vare i dag, kan du sælge varen på mange forskellige markeder og tjene rigtig mange penge. Der er en skalerbarhed af produktion, som kan bruges til at komme ud i verden. Det har betydet, at dem med de virkeligt gode idéer har fået et gevaldigt større afkast end for år tilbage,« siger økonomiprofessoren.

Stigende formueforskelle

Formuetal fra den schweiziske storbank Credit Suisse peger også på, at velstandsfremgangen i Danmark er koncentreret i den absolutte top. De 10 procent rigeste danskere ejer ifølge Credit Suisse 68,3 pct. af formuen i Danmark. Cirka halvdelen, nærmere bestemt 33,2 procent ejes af den 1 procent rigeste.

De 10 pct. rigestes formue er nogenlunde konstant over perioden og er faktisk faldet 1,7 procentpoint. Til gengæld har den rigeste pct. fået 3,7 procentpoint mere af den samlede formue, mens de 10 procent næstrigeste har fået en 4,1 procentpoint lavere del af den samlede formue.

»En stigning på 3,7 procentpoint af den samlede formue er markant, særligt når stigningen kun tilfalder de 1 procent rigeste. Stigningen kan i høj grad tilskrives nogle få højdespringere, som Forbes' liste over dollarmilliardærer opgør hvert år,« siger Kristian Weise.

Når formuerne stiger, vil de samlede formuer blandt milliardærerne vokse kraftigt. Michael Møller, CBS-professor DEL CITAT

Ifølge Michael Møller, professor i finansiering ved Copenhagen Business School, er den generelle tendens over en lang periode gået i retning af, at der er stor formueulighed.

»I en periode, hvor aktiekurserne er steget kraftigt, vil jeg forvente en stigende formueulighed. For de rige har i højere grad deres formuer placeret i aktier,« siger Michael Møller og tilføjer:

»Når formuerne stiger, vil de samlede formuer blandt milliardærerne vokse kraftigt. Lad os sige, at aktiekurserne og boligpriserne er fordoblet over de seneste femten år, og at alles formuer er fordoblet. Så vil der være flere, der rykker op i milliardærklubben, og det er også, hvad der er sket.«