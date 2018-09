Nu kan Googles mobile butler tale dansk: Hjemmeassistenter vil ændre hverdagen radikalt

Nu kan Google-assistenterne hjælpe med at tænde lyset, skrue op for musikken og tænde for Netflix på dansk. Steve Marcus/arkiv/Reuters

København. Hvor er nærmeste pizzeria? Hvad står der i min kalender om tre dage? Tilføj æg til min indkøbsliste. Hvor langt er der til månen?

Googles hjemmeassistent - Google Assistent - er kommet på dansk. Og hvis danskerne tager teknologien til sig, vil det ændre vores hverdag radikalt.

Den mobile butler er nemlig, selv om den stadig har mange begrænsninger, en teknologi med perspektiver, fastslår fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen fra Future Navigator.

- Med hjemmeassistenter går vi fra, at vores mobiltelefon er et device, som vi har i hånden, til at det er det her lag af teknologi, som er overalt omkring os, siger Louise Fredbo-Nielsen

I Japan har man allerede intelligente toiletter, som holder øje med en persons sundhed ved at kigge på afføringen. Herhjemme bliver højttalerassistenter et skridt mod samme udvikling.

Ifølge fremtidsforskeren kan vi inden for 10 år vente, at en vægt i gulvet på badeværelset kan monitorere alt, som foregår i kroppen og på baggrund af en analyse servere det morgenmåltid, som passer til den enkeltes behov.

- Det kommer til at gøre rigtig mange ting nemmere. De helt basale systemer lige nu kan jo allerede fortælle, når der ikke er flere æg i køleskabet.

- Så der ligger rigtig mange interessante perspektiver i forhold til at gøre vores liv nemmere, siger Louise Fredbo-Nielsen.

Men der også en modtrend til en hverdag omringet af teknologi. En såkaldt offlinebølge. Og det går rigtig stærkt.

Fredag kunne Politiken fortælle med henvisning til en undersøgelse fra BBC, at danskere føler sig stressede over, hvor meget tid de bruger på digitale apparater.

95 procent af de adspurgte sagde, at de oplever negative konsekvenser i deres liv på grund af mobile devices.

Det kalder BBC "FOMO of real life" - frygten for at gå glip af det virkelig liv. Og det kan få nogen til at gemme alle devices væk.

- Vi ser mange mennesker, som begynder at trække sig væk fra det her og sige: Vi skal slet ikke have mobiltelefoner, iPads eller computere tændt derhjemme. Og så går lidt offline, siger Louise Fredbo-Nielsen.

På trods af at der findes flere højttalerassistenter, er det indtil videre kun Googles assistent, som kan tale dansk.

/ritzau/